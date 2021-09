Adat és ember szimbiózisát hozza az adatkezelés evolúciója

Ma már a szervezetek sikere és versenyképessége múlik azon, hogy képesek-e jól kezelni, elemezni és hasznosítani az adataikat.

Ezt ne hagyja ki! Dobrev álságos ígérgetésbe kezdett a pedagógusoknak

Amint arra az IDC nemrégiben kiadott anyaga is rámutatott, az adatok kezelésének és feldolgozásának módja az ősidőktől napjainkig folyamatosan változik, amit a technológia fejlődése hajt. Az átalakulás pedig lehetővé teszi, hogy minél több információt juttassunk el minél több emberhez egyetlen forrásból, illetve javítsuk az adatokhoz való hozzáférést és a hordozhatóságukat. Az evolúció következtében az adatok most már nem csupán különálló információfoszlányokat jelentenek, hanem olyan insight-ok nyerhetők ki belőlük, amelyek segítségével a vállalatok értéket teremthetnek.

Sok elvárás, még több lehetőség

Az IDC szerint jelenleg sokféle elvárással és lehetőséggel találkoznak a vállalatok az adatkezelés terén. Egyfelől folyamatosan nő az adatok mennyisége, amit az előírásoknak megfelelő módon kell kezelniük. Másfelől ezeket az információkat azonnal elemezni és hasznosítani is kell, hogy cégek követni tudják a felhasználói trendeket, megalapozott üzleti döntéseket hozzanak, és hatékonyabbá tegyék stratégiájukat, illetve működésüket.

A világjárvány és a vele járó változás szintén hatással volt arra, hogyan bánnak a szervezetek az adatokkal.

Az új, hibrid környezetben a távolról dolgozó alkalmazottaknak is hozzá kell férniük a céges információkhoz – otthonról, útközben és az irodában is –, mivel csak így tudják hatékonyan végezni a dolgukat „az új normálisban”. Az is fontos, hogy csapatban is tudjanak működni, bárhol is vannak. Emellett biztonsági másolatoknak is készülniük kell az általuk létrehozott vagy módosított fájlokról, nehogy az új rendszerben valamilyen hiba folytán elvesszen az eredmény. Az adatok biztonságának fenntartása, valamint a végpontok és a felhasználói eszközök védelme pedig alapvető és elengedhetetlen.

Adat és ember egységben

A Micro Focus szakértői szerint az adatok hatékony kezeléséhez napjainkban olyan módszerre van szükség, ami az adatokat és az embereket együttesen veszi figyelembe. Ez a fajta megközelítés lehetővé teszi, hogy az információkat hasznosítani tudják az üzleti döntéshozatalban, miközben az alkalmazottak egyszerűen hozzáférnek a munkájukhoz szükséges adatokhoz.

A szemléletmód kialakításában és fenntartásában segítséget nyújthat például a Micro Focus Information Management & Governance portfóliója. Ez a termékkínálat minden szükséges elemet tartalmaz ahhoz, hogy rálátást biztosítson az adatokra és azok kezelésére, bárhol is legyenek azok: az adatközpontban, a felhőben, az IoT- és edge eszközökön vagy éppen a felhasználók gépein. Ezáltal megkönnyíti a csapatmunkát és a biztonsági másolatok készítését, illetve a végpontok kezelését és védelmét. Gondoskodik a tartalmak biztonságos menedzseléséről, és védelmet nyújt az adatok számára a keletkezésük pillanatától kezdve azok törléséig.

A termékpaletta fejlett elemzéseket kínáló megoldást is tartalmaz, így segítve az adatok kezelésének és tárolásának optimalizálását. Ezenfelül az előírások betartását is támogatja például olyan eszközzel, amely átvizsgálja a cég teljes informatikai rendszerét és adatbázisát, majd rendszerezi és kategorizálja az összes fájlt és információt.

A szoftver a személyes azonosításra alkalmas információkat képes felismerni, amihez mesterséges intelligenciát is alkalmaz, ezért a jelentésekben azt is külön meg tudja jelölni, hol találhatók olyan nagyobb védelmet igénylő, érzékeny adatok, amelyekre szigorúbb előírások vonatkoznak.

Borítóképünk illusztráció