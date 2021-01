„Az űr újabb kapuja nyílt meg” a Virgin rakétájával

A BBC hírportáljának beszámolója szerint vasárnap a milliárdos egy régi 747-esének szárnya alól lőtték ki a rakétát, mely tíz kis műholdat szállított.

A Virgin csapata már tavaly májusban megpróbálkozott vele, ám akkor a Newton-3 motornak folyékony oxigént szállító rendszer hibája miatt a kísérlet meghiúsult.

Vasárnap a rendszer hibátlanul működött. A Cosmic Girlnek nevezett, módosított 747-es a kaliforniai Mojave sivatagból szállt fel helyi idő szerint 10.50 órakor (magyar idő szerint 19.50) a Csendes-óceán felé.

Our engineers now have a ton of data to sift through… but first, maybe some champagne as a toast for Eve! We’ll have more precise stats to share in the coming days. pic.twitter.com/J49WADN4W3

Valamivel kevesebb mint 60 perccel később a 10 500 méter magasan szálló gép élesen jobbra dőlt, és elengedte a szárnya alá erősített, 21 méter hosszú rakétát.

Másodperceken belül a rakéta motorja, a LaucherOne beindult, és rakéta kilőtt az űr felé. Néhány órával később megerősítették, hogy mintegy 500 kilométer magasan kibocsátotta a műholdakat.

– mondta Dan Hart, a Virgin Orbit igazgatója.

We flew today in honor of Eve Branson, matriarch of the @richardbranson family and one of our most ardent supporters, who passed away just this month. Her name is flying among the stars today. Thanks for everything, Eve. @HollyBranson @sambranson pic.twitter.com/d2uhMj6RAX

— Virgin Orbit (@Virgin_Orbit) January 18, 2021