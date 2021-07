Az űrturizmus nagyravágyó ultragazdagok hobbija lett

Richard Branson angol milliárdos július 11-én vasárnap extravagáns kirándulást tett a Virgin Galatic nevű űrjárművével a világűr peremén. Az Új-Mexikóból hat fős személyzettel induló űrhajó – vagy inkább repülőgép? – elérte a világűrt a sivatag felett nagyjából 85,3 kilométeres magasságban, az emberek néhány percig érezték a súlytalanságot, majd az űrhajó siklásban visszatért az űrkikötőbe.

A Virgin Galactic hatfős legénységgel szállt fel, a milliárdoson kívül csak a cég alkalmazottai utaztak a fedélzeten.

Elon Musk eddig nem ment személyesen az űrbe, viszont most jegyet vásárolt a konkurens Branson Virgin Galatic gépére.

Ha minden jól sikerül,

Nem véletlen, hogy az alaposan marketingelt eseményt éppen mára, július 20-ára, az Apollo-11 Holdra szállásának napjára tették.

A Twitter képén Bezos ma felszálló űrcsapata:

Our astronauts have completed training and are a go for launch. #NSFirstHumanFlight pic.twitter.com/rzkQgqVaB6

– Pont ez az álmunk, igaz? – kérdezett vissza Kathy Lueders, a NASA emberes űrrepülő főnöke egy sajtótájékoztatón. „Úgy értem – folytatta – remélhetőleg annyi ügyfelünk lesz, hogy majd egy ponton az ár úgy leesik, hogy másoknak is hozzáférhető legyen.”

Ettől még messze vagyunk. A mostani kilövések alaposan kidolgozott marketing-események promociós videókkal, jól megírt beszédekkel és popkoncertekkel:

A Branson kínálta álmok teljesítése jelenleg 250 ezer dollárba – 77 millió 750 ezer forintba – kerül: ez a negyedmillió dolláros jegy a legolcsóbb jelenleg a piacon. Van is már hatszáz utas, aki lefoglalt magának egy ülést.

A Sheparddal utazni jóval többe kerülhet, nem is beszélve a SpaceX-ről, amin állítólag egy kör a Föld körül 50 millióba fáj.

Bezos egyébként is nehéz eset, az Amazon munkáltatójaként sokak ellenszenvét vívta ki. Olyannyira, hogy képtelen petíciókat is indítottak: Bezos inkább ne térjen vissza a Földre, maradjon az űrben. Ezt 160 ezren írták alá. Egy másik szavazáson azt kívánták, hogy Jeff Bezos inkább vásárolja meg a Mona Lisát és egye meg…

A közvélemény egy része nehezményezi, hogy a milliárdosok elképesztő vagyonokat költenek szenvedélyeik kielégítésére, miközben a pénzüket annyi minden nemes célra is használhatnák.

Az Egyesült Államok küszködik a növekvő vagyoni egyenlőtlenségek problémáival, az egészségügyi ellátáshoz való jogokkal, nem beszélve az éghajlati változások okozta zavarokkal.

Így aztán Bernie Sanders, a milliárdosok nagy baloldali kritikusa azon háborog, hogy Amerikában, a Föld leggazdagabb államában az emberek tömegei táplálékért, vagy az alapvető orvosi ellátásért küzdenek – „de hé, a leggazdagabb srácok már a világűrben vannak!” – twettelte még márciusban.

Here on Earth, in the richest country on the planet, half our people live paycheck to paycheck, people are struggling to feed themselves, struggling to see a doctor — but hey, the richest guys in the world are off in outer space!

Yes. It’s time to tax the billionaires.

— Bernie Sanders (@BernieSanders) July 11, 2021