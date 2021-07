Berobbant az e-sport a hagyományos sportba is

Túl vagyunk az első virtuális olimpián, és a legnagyobb hagyományos sportklubok is egyre indítják e-sport szakosztályaikat.

Ez az összefonódás a hagyományos és az e-sport között a FIFA játéksorozattal kezdődött, és azóta egyre szorosabb a viszony nemzetközi szinten és itthon is – vallja a hazai e-sport fejlődését támogató K&H.

Az e-sport hatalmas népszerűségre tett szert az elmúlt években. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) öt sportszövetséggel, köztük a Nemzetközi Labdarúgó Szövetséggel (FIFA) és a Nemzetközi Kosárlabda Szövetséggel (FIBA) május 13. és június 26. között rendezte az első online olimpiát. A tornán

olyan sportok számítógépes változatában mérhették össze tudásukat a játékosok, mint az autóversenyzés (Gran Turismo) vagy a baseball.

És ez csak az első lépés! A NOB azt fontolgatja, hogy a 2024-es párizsi olimpián már a „hagyományos” programban szerepeltesse az e-sportágakat. Így például

a vitorlázás egy időben fog zajlani a vízen és az online térben.

A Bajnokok Ligája lebonyolítási rendszerében is mérföldkő lesz 2024. Ekkor vezetik ugyanis be az új, már a küzdelmek elejétől több izgalmas meccset ígérő formátumot, amit az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) jórészt éppen az e-sportoknak köszönhetően megváltozott tartalomfogyasztási szokásokhoz igazított.

A legnagyobb klubok is e-sport színekben

A hagyományos sportegyesületeknek több évtizedes tapasztalata van a játékosok formába lendítésében, és ezt az e-sport terén is kamatoztathatják.

Így nem meglepő, hogy a Paris Saint-Germainnek, a Manchester City-nek és az AS Romának is van már virtuális szakosztálya. A hivatásszerűen „játszók” munkáját a profi sportolókhoz hasonlóan nem csak edző, hanem egész szakmai stáb támogatja, amelyben akár még táplálkozási szakértő és személyi edző is segíti őket.

A legjobbak felkészülése ugyanis – épp, mint a profi sportolók esetében – napi 10-12 órát vesz igénybe.

Érthető, hogy a hagyományos sportegyesületek belépnek az e-sport világába, mert már jól tudják, hogyan lehet egy versenyzőt felépíteni, formába lendíteni. Ráadásul ezek a klubok a FIFA mellett már az olyan, a focihoz semmilyen módon sem kötődő játékokban is évek óta indítanak csapatot, mint a League of Legends (LoL) vagy a Defense of the Ancients 2 (DOTA 2).

Magyarországon is olyan híres egyesületek szerepelnek csapataikkal a különböző e-sport ligákban, mint a Ferencváros, az MTK Budapest, a DVTK vagy a DVSC. Szintén jellemző, hogy bár számukra is a FIFA-val kezdődött minden, mára erőteljesen kibővült a játékok köre, és a LoL-ban, a PUBG-ben és a Rocket League-ben is megküzdenek a bajnoki címért.

