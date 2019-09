Eltűnhet a Facebook sokak számára legvonzóbb találmánya

Mint a TechCrunch írja, a Facebook veszélyesen bátor lépésre készül: hamarosan elrejtheti a kedvelés, a like számlálókat. A Jane Manchun Wong szakértő által felfedezett kódrész már megtalálható a Facebookon, csak még nem aktiválták.

Facebook is working to hide like counts, too!https://t.co/WnUrM12aZg

Tip @Techmeme pic.twitter.com/TdT73wT6A0

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) 2019. szeptember 2.