Ez volt idén a világ 50 legrosszabb jelszava – az Öné nincs köztük?

Mint minden évben, a SplashData most is összegyűjtötte a legcsacskább jelszavakat, amiket bárki fel tud törni.

Bár a lista angol nyelvű, az angolul nem tudók is olyan gyakran követik el ugyanazokat a hibákat, mintha onnan másolnák a rossz megoldásokat. A SplashData alábbi slágerlistáján szereplő jelszavak a világ összes (túl) kíváncsi emberének, hackerének, adathalászának kedvencei.

Többségük szinte egyidős a személyi számítógépek elterjedésével, némelyiket már a korai kilencvenes években is előszeretettel használták az elővigyázatlanok.

Ha valamelyikben a saját jelszavára ismerne, javasoljuk, haladéktalanul változtassa meg!

Íme, az 50 legrosszabb jelszó

1. 123456

2. 123456789

A magyarban is szép karriert futhat be a 123456, és az 123456789, miként az egymás melletti betűk gyors zongorásával keletkezett alábbi qwerty is, csak a magyar billentyűzetkiosztásban mi qwertz-et írunk.

Itt említendő meg az egyik legnagyobb magyarországi internet- és tévészolgáltató, amelyik nem csak alaphelyzetben védi a 000 kóddal Home Boxait, hanem arra bíztatják ügyintézői az ügyfeleket, hogy ne is cseréljék le azt. Mert „mi lesz, ha elfelejti? Akkor nem tudunk majd segíteni”.

3. qwerty

4. password

5. 1234567

6. 12345678

7. 12345

8. iloveyou

9. 111111

10. 123123

11. abc123

12. qwerty123

13. 1q2w3e4r

14. admin

15. qwertyuiop

16. 654321

17. 555555

18. lovely

19. 7777777

20. welcome

21. 888888

22. princess

23. dragon

24. password1

25. 123qwe

26. 666666

27. 1qaz2wsx

28. 333333

29. michael

30. sunshine

31. liverpool

32. 777777

33. 1q2w3e4r5t

34. donald

A kedvelt elnök, pártvezér keresztneve már régen biztos befutó a rossz jelszavak listáján, nyilván így került fel a donald, az amerikai elnöké is. Nálunk nyilván viktor, fletó és más politikusok neve dívik.

Csak a felhasználó többnyire könnyen kitalálható politikai hozzáállását kell sejteni a kíváncsiskodónak a sikeres feltöréshez. Ha mégsem tudná, eléggé rövid listát kell próbálgatnia.

35. freedom

36. football

37. charlie

38. letmein

39. [email protected]#$%^&*

40. secret

41. aa123456

42. 987654321

43. zxcvbnm

44. passw0rd

45. bailey

46. nothing

47. shadow

48. 121212

49. biteme

50. ginger