Hivatalosan is betegségnek nyilvánították a játékfüggőséget

A játékfüggőségnek immáron hivatalos meghatározása lett. Játékfüggőnek minősül az a viselkedés, amelynek kontrollja gyengül a játék felett, a játékok pedig elsőbbséget élveznek a fontosabb napi tevékenységekkel szemben. A játékfüggő a játékkedvet és játékszenvedélyét részesíti előnyben az olyan tényezőkkel szemben, mint a családi kapcsolatok, barátok, szociális élet vagy az iskolai tanulmányok. A dokumentum szerint a játékfüggőség egyéves időtartam alatt felismerhető.

Azzal, hogy a játékfüggőség bekerült a betegségek közé, és konkrét definíciót kapott, betegségkódként kezelheti az orvostudomány – jelentette ki Király Orsolya, az ELTE PPK pszichológiai intézetének munkatársa a Kossuth Rádió Napközben című műsorában. Hozzátette, ez lehetővé teszi a betegség diagnosztizálását majd pedig annak kezelését.

Véleménye szerint a WHO döntése már nem okozott senkinek sem meglepetést, annak ellenére sem, hogy komoly viták előzték meg elfogadását. Sokan ugyanis azt firtatták, hogy jogos-e betegségként kezelni a játékfüggőséget, és, hogy valóban nagy tömegeket érint-e a számítógépes játékok iránti szenvedély.

A játékfüggőség tünetei közé tartozik, hogy az adott személy elveszíti kontrollját a játékok felett, és észre sem veszi, hogy már nem is ő, hanem a játék uralkodik felette, még abban az esetben is, ha már nem akar játszani. Elhanyagolja környezetét és saját magát, és akkor is folytatja, ha már tisztában van azzal, hogy szenvedélye negatív hatással van az életére