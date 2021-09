Így válasszunk laptopot az iskolakezdéshez

Bár jelenléti oktatásra készülnek az iskolák, a bezártság miatt felgyorsult digitalizáció várhatóan hosszú távon is kifejti majd a hatását.

Az iskolák a hagyományos és az online megoldásokat vegyítve újíthatnak oktatási módszereiken, néhány egyetem pedig már bejelentette, hogy az őszi félévben is online tartja meg a nagylétszámú előadásokat, ezért érdemes az erre alkalmas eszközökkel nekivágni az iskolakezdésnek. Az LG szakértői most összegyűjtötték, a különféle korosztályok számára milyen szempontok alapján érdemes az oktatáshoz használható egyik legkézenfekvőbb készüléket, azaz laptopot választania a szülőknek.

Miért érdemes laptopot venni egy diáknak?

Többféle eszköz is alkalmas lehet arra, hogy egy diák teljesítse az online feladatokat: a szülők szükség esetén a tableteket, telefonokat is bevethetik, de hosszú távon érdemes inkább a PC-s megoldások és a laptopok választékában keresgélniük.

„A notebookok nagy előnye, hogy egyetlen eszközbe építve kínálják mindazt, amire online oktatás esetén szükség lehet: a képernyőt, a billentyűzetet, az egeret, a kamerát, a mikrofont és a hangszórót. Bármilyen eszközt választunk, érdemes figyelembe vennünk, hogy a készüléknek a következő 4-5 évben alkalmasnak kell lennie arra, hogy a diák elvégezze az órai feladatait” – mondta el Orémus Eszter, az LG menedzsere.

Egy digitális eszköz nem csak a tanulás, de a kapcsolattartás miatt is kulcsfontosságú: az iskolák már Facebook-csoportokban és online felületeken is kommunikálnak a diákokkal, akik egymással is online osztják meg gondolataikat.

Általános iskola

Az általános iskolai évek alatt még nem feltétlenül van szüksége saját laptopra egy diáknak,

érdemes azonban a családban fenntartanunk legalább egy olyan PC-t vagy notebookot, amit többen használhatnak.

Ezeken saját felhasználói fiókokat hozhatunk létre, ami lehetőséget ad arra, hogy a gyerekek digitális tevékenységét és jogosultságait teljesen elkülönítsük.

Mivel az elemi iskolában csak alapvető programokat és esetleg néhány alacsonyabb rendszerigényű alkalmazást használnak a tanulók, itt még nincs szükség a legmodernebb, legdrágább eszközökre. A laptopokat a diákok nem viszik be az iskolába, ezért egy nagyobb méretű, nehezebb készülék is szóba jöhet. Itt is érdemes azonban gondolnunk arra, hogy a készüléknek legalább 4-5 évig helyt kell majd állnia – tervezzünk tehát hosszú távra, és ne a legolcsóbb gépet válasszuk ki!

Középiskola

A középiskolai évek alatt már nagyobb szerepet kapnak a digitális megoldások, azonban – hacsak a tanuló nem valamilyen speciális hobbit űz –

még ekkor is elegendő egy alaptudású készülék.

Ezúttal már érdemes saját gépben gondolkodni, hiszen online oktatás esetén a diáknak szinte egész nap szüksége lehet az eszközre, és saját szabadidős tevékenységéhez is jól jön a számítógép.

Nagy előny továbbá, ha a diák már az egyetemi évek előtt gördülékenyen és gyorsan kezeli az alapprogramokat és magát az eszközt, amihez jó támogatást jelent egy megbízható, újabb processzorral felszerelt, kényelmesen kezelhető gép. Mivel a laptop jelenléti oktatás esetén többnyire otthon marad, hasznos kiegészítő lehet egy külön egér, monitor vagy billentyűzet, melyekkel könnyen ergonomikus tanulósarkot alakíthatunk ki – ezek a kiegészítők természetesen minden korosztály számára ajánlottak.

Egyetem

Egy egyetemista laptopjának kiválasztása már bonyolultabb kérdés. Mindenekelőtt egyeztessük a választott szak elvégzéséhez szükséges technikai követelményeket az intézménnyel, oktatókkal: a gépnek tudnia kell kezelni a szakterülethez szükséges programokat, alkalmazásokat és azt is érdemes előre számításba venni, hogy mindez Windows-alapú, vagy más rendszert igényel. Vásárlás előtt érdemes arról is tájékozódni, hogy az egyetem lehetőséget ad-e kedvezményes eszköz- és szoftvervásárlásra.

Mivel egy egyetemista a nap nagy részében mozgásban van, óráról órára jár és jellemzően sokat utazik,

kulcsfontosságú tényező a laptop súlya és mérete.

Ideális, ha a készülék kényelmesen elfér a hallgató táskájában, ezért érdemes a 17 hüvelykes, nagyméretű laptopok helyett maximum 16 collos, vagy annál kisebb eszközt vásárolni. Nem érdemes azonban 13-14”-nél kisebb méretben gondolkodnunk, hiszen a kényelmes munkavégzéshez teljes értékű képernyőre, billentyűzetre és touchpadra lesz szükség. Mivel egy egyetemista sokszor az egész napját a képernyő előtt tölti, nem érdemes spórolnunk a képminőségen: válasszunk legalább Full HD felbontású, nagy fényerejű kijelzővel szerelt laptopot, amin párhuzamosan két ablakban is jól kivehetően lehet jegyzetelni és követni az online előadást.

Egy, a megszokottnál magasabb kijelzővel, például egy 16:10-es képaránnyal alig nagyobb készülékházat, mégis érezhetően nagyobb munkafelületet kapunk – érdemes ezért ezeket a nem hagyományos megoldásokat is számításba vennünk.

Az állandóan mozgásban lévő egyetemista számára hasonlóan fontos szempont, hogy a készülék akkumulátorideje minél hosszabb legyen. Az LG gram laptopjai például 1 kg körüli, elképesztően kicsi tömegük és a FullHD-nál kétszer nagyobb, WQXGA felbontásuk mellett is akár egész napos használatot ígérnek, ami különösen hasznos lehet, amikor az előadóteremben nincs a közelben áramforrás, vagy éppen két óra között az egyetem udvarán vagy a büfében dolgozna egy kicsit a diák. Egy 11. generációs, i5-ös vagy i7-es Intel processzorral a teljesítmény és az akkumulátoridő szempontjából is jól jár a diák. A napi hordozás miatt válasszunk továbbá olyan notebookot, amelynek anyaghasználata és kialakítása strapabíró – erre ad biztosítékot például az ún. MIL-STD-810G katonai szabvány. Ez a hitelesítés hét szemszögből ellenőrzi a tartósságot és megbízhatóságot, többek között a szállítási erőhatás, a por, valamint a magas és alacsony hőmérséklet szempontjából.

Válasszunk megbízható márkát!

Bármilyen korosztályról és árkategóriáról is legyen szó, lehetőség szerint olyan ismert gyártó termékét válasszuk, amelynek Magyarországon is van képviselete és szervizhálózata. Így biztosak lehetünk abban, hogy probléma esetén hamar választ és segítséget kapunk.

Borítóképünk illusztráció