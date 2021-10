Itt 3D videón járhatjuk körbe a Nemzetközi Űrállomást (videó)

Pesquetnek nem ez az első sikeres kalandja a kamerával. Nemrég már körbe járták a világot egészen különös, már-már túlviláginak mondható képei: a Nemzetközi Űrállomáson készült, hosszú záridős fotóján jól kivehetően valami fényes, kék villanás jelent meg Európa felett, olyan volt, mintha egy hatalmas nukleáris bomba robbant volna – ez az úgynevezett kék nyaláb.

Készített már remek fotókat a Balatonról is az űrből (bár megesett, hogy összekeverte a Bajkállal):

Lake Balaton, Hungary. Light green waters seen from space, and a distinctive shape (and let’s hope that I don’t get this lake wrong this time 😁 #lakebaikal) Pictures at different zoom levels taken on different days under different angles, but still very recognisable… pic.twitter.com/pLc5fdjyiT

— Thomas Pesquet (@Thom_astro) July 16, 2021