Kérhetem az engedélyét? Ne kattintson olyan könnyedén

Húzós címe van a biztonsági jelentésnek: a fogyasztók bagóért adják el magukat.

„A digitális adatvédelem valós értéke: a fogyasztók bagóért adják el magukat?”, The true value of digital privacy: are consumers selling themselves short? című Kaspersky jelentés szerint sokan nem gondoskodnak az általuk használt eszközök és alkalmazások beállításainak digitális védeleméről.

A jelenlegi applikációk

gyakran továbbítanak a felhasználói adatok biztonságát potenciálisan veszélyeztető gyanús engedélykéréseket.

Hogy leegyszerűsítse az adatvédelmi ellenőrzést és időt spóroljon a beállítások kezelésével, a Security Cloud Andoridos eszközökre kifejlesztett új funkciója lehetővé teszi, hogy a felhasználók egyetlen helyen, egyetlen pillantással tekinthessék meg és kezelhessék az alkalmazásengedélyeket.

Jó hír: van ingyenes felhasználói változat is belőle

Ez segít az alkalmazás által küldött potenciálisan veszélyes vagy megkérdőjelezhető kérések azonosításában, és rávilágít a szokványos engedélyek különböző típusaihoz kapcsolódó kockázatokra.

A gyanús alkalmazásengedélyek mellett a felhasználóknak egy másik adatvédelmi kockázattal is tisztában kell lenniük. Az elmúlt években a rövid URL-ek nagy népszerűségre tettek szert annak köszönhetően, hogy csak korlátozott számú karaktert foglalnak el az azonnali üzenetekben vagy tweetekben.

Ma már sok törvényes szolgáltatás is rövid URL-eket használ a kívánt weblapokra mutató hivatkozásként értékesítési és marketing célokból. A kétségtelen előnyök mellett azonban

a rövid URL-ek veszélyesek is lehetnek,

mivel a felhasználók nem feltétlenül tudják, hová vezetnek az URL-ek.

Ez pedig súlyos adatvédelmi következményekkel járhat, ráadásul az elmúlt években megnövelte a rövid URL-ek népszerűségét a kiberbűnözők körében is. Ennek megakadályozására a Security Cloud használói egy adathalászat elleni továbbfejlesztett funkcióval biztosíthatnak nagyobb védelmet személyes információik számára. A szolgáltatás elemzi a rövid URL-eket, és

figyelmeztet, ha mögöttük rejtett adathalász hivatkozásra bukkan.

A folyamat részeként adathalászatra figyelmeztető riasztást küld a felhasználónak, és biztosítja, hogy csak biztonságos webhelyekre és linkekre lépjen be.

A Kaspersky Security Cloud három kiadásban kapható: Free, vagyis ingyenes (a Kaspersky Free bővített változata, amely a Windows mellett most már a mobil eszközöket is támogatja és személyre szabott védelmet biztosít), a Personal, vagyis a személyes, és a Family, vagyis a családi.

Borítókép: Shutterstock