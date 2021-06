Kiszivárgott: megint nagyot dobhat a Xiaomi

A GizChina értesülései szerint a Mi 11 Ultra elképesztő kamerájára és hátlapi kijelzőszigetére rátesznek még egy lapáttal:

A fáma szerint ugyan majd a Xiaomi MI 12 Ultra lesz jövőre az utódja a mostani Mi 11 Ultra csodának – melynek az ára is csodálatos, 549.990 Ft, de a kínai cég állítólag nem vár addig.

A kiszivárogtatás alapján a készülő újdonság előlapi kameráját a kijelző alá dugják – így aztán nem zavarja csúf notch az élvezeteket – , s

Ami azt illeti, van már olyan gyártó – egészen pontosan a szintén kínai ZTE –, amelyik ugyanígy rejtette el a szelfikamerát, de az nem kapott sok dicséretet a kameratesztelőktől, a szépség a használhatóság rovására ment.

Ezen a kameramegoldáson munkálkodik a fáma szerint a Samsung és a Google is, de a biztonsági nagymenő Apple például nem erőlteti a dolgot. Az almás cég jobban kedveli a beérett technológiákat.

Ami az UWB (ultra-wideband) nyomkövető technológiát illeti, nagy gyártók, köztük a Samsung és az Apple már használja ezt a funkciót: az iPhone 12, valamint a Galaxy S21 ezt veti be az Airtag és a SmartTag pontos nyomkövetéséhez.

Közben még kijöhet sorozatgyártásban is a Xiaomi a minap hivatalosan közzétett gyorstöltési produkciójával, miszerint

Charge up to 100% in just 8 minutes using wired charging and 15 minutes wirelessly! #XiaomiHyperCharge

Too good to be true? Check out the timer yourself! #InnovationForEveryone pic.twitter.com/muBTPkRchl

— Xiaomi (@Xiaomi) May 31, 2021