Lányok is lehetnek sikeres fejlesztők

Az IT-szakmák nem csak fiúknak valók, és nem is csak őket vonzzák: a hölgyek is kiválóan boldogulnak a programozással.

A Microsoft április 27-én, szombaton megrendezett DigiGirlz kódnapján tizenkét fiatal lány ismerhette meg, milyen izgalmas jövőképet jelent a digitális világ – számol be róla az Origo. A portál idézi a cég felmérést, mely szerint a lányok hatvan százaléka szívesebben döntene a természettudományos pálya mellett, ha tudná, hogy azon a területen a nemek aránya kiegyensúlyozott. Mint írják, a Microsoft szerint globális problémát jelent, hogy a digitális szakmákban rendkívül kevés nő dolgozik, ezért indította el a DigiGirlz kampányát, hogy minél több fiatal lányban tudatosítsa, igenis van keresnivalójuk az informatikai pályán.

A cikk kitér arra is, hogy nem csak a hölgyek számára jelentene előnyt, ha többen lennének az IT-területen, de nemzetközi kutatások szerint

ha több nő dolgozna informatikusként, azzal a munkaerőhiányt is lehetne enyhíteni, sőt, akár 2,2 százalékkal lenne növelhető a GDP.

Ennek semmi akadálya nincs, hiszen a programozás, a kódolás és a fejlesztés olyan munkák, amelyekben a lányok ugyanolyan teljesítményt nyújthatnak, mint a fiúk. Ennek ellenére mégis kevés nő dolgozik mérnökként és informatikusként. A természettudományi diplomások közül csak minden ötödik nő – olvasható az Origo összeállításában.

Azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne több nőt az informatikai pálya felé orientálni, a cikkben az áll: a műszaki területre jellemző nemi megosztottság felszámolását már az egyetemi pályaválasztás előtt kell megalapozni azzal, hogy egyre több tinédzser lány érdeklődését keltjük fel a programozás, a kódolás és a természettudományos pályák iránt. Rámutatnak: ha hitelesen mutatják meg a fiatal lányoknak, milyen lehetőségeket kínál nekik a legmodernebb iparág, akkor ők is elhiszik, képesek ugyanarra a teljesítményre, mint a fiúk, és semmivel sem boldogulnak nehezebben náluk.

A pozitív példák, a biztatás és az informatikus pálya bemutatása mind növelheti a fiatal lányok érdeklődését.

Hiszen a lányok és a fiúk általános iskolában még egyformán szeretik a természettudományos, informatikai és műszaki tantárgyakat. A gimnáziumi évek alatt alakul ki a megosztottság, ezért fontos, hogy a lányokat tudatosan vezessük az IT-szakma felé.

A cikk felidézi: az április 27-i DigiGirlz napon tizenkét tinédzser lány ismerkedhetett meg a kódolás alapjaival a Minecraft programozóműhelyen. A lányok az informatikai továbbtanulásról és karrierlehetőségekről is beszélgethettek a Skool és a Microsoft mentoraival, és női példaképeken keresztül nyertek betekintést az IT világába. Mindemellett találkozhattak az alig 15 éves Názer Lilivel is, aki korához képest már veterán fejlesztőnek számít, különböző nyelveken tud programozni, saját applikációkat, játékokat fejleszt. Eredetileg orvos szeretett volna lenni, aztán a programozásban találta meg magát. Lili azért vett részt a DigiGirlz kódnapon, hogy saját példájával inspirálja a lányokat – foglalja össze a cikk.

Borítókép: illusztráció