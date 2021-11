Lélegzetelállító az Alienware vadiúj Aurora csúcsmodellje

Ezzel a fantasztikus külsővel – és belsővel – ünnepli meg a 25. születésnapot.

A Dell Technologies az Alienware 25. születésnapján bemutatta az újratervezett Alienware Aurora csúcsmodellt. A most újjászületett Aurora szemet gyönyörködtető külsővel várja a játékosokat, emellett

nagyobb belső térrel és hatékonyabb légáramlással rendelkezik, így a modell zajkibocsátása jelentősen csökkent.

A megújult ház rálátást biztosít a megvilágított, sötét alaplapra, és lehetővé teszi, hogy az alkatrészek szerszámok nélkül is elérhetők legyenek.

Egy kis Alienware történelem

Egészen 25 évvel ezelőttig nem létezett a piacon kifejezetten a játékosok igényei szerint tervezett számítógép, pedig a Doom, a Civilization II vagy a Quake már a kilencvenes években rengeteg játékrajongót és lelkes informatikust vonzottak a képernyők elé. Akkor egy Miami környéki garázsban, két barát éjt nappallá téve, maradék alkatrészekből rakta össze saját gyártású PC-it. 1996. október 15-én végül megszületett a forradalmian

új vállalkozás, az Alienware, amely egyedi, nagy teljesítményű gamer számítógépek építését tűzte ki célul.

A cég asztali gépe az Alienware Aurora, amit a folyadékhűtéses technológia úttörőjeként emlegetnek, megjelenésekor az innováció szimbólumának számított. 2004-ben a csúcsmodell még Aurora ALX néven volt ismert, azóta pedig a világ legjobb e-sport-játékosainak kedvenc kompakt asztali számítógépe lett, amely a legnagyobb teljesítményt kívánó, legnívósabb bajnokságokon is bizonyított már.

Funkcióhoz a forma

Az Alienware asztali gépek kialakítása a felhasználói visszajelzéseken alapul. Az új Alienware Aurorát olyan, eddig nem látott nyílt terű elrendezés jellemzi, amely jobb hozzáférést biztosít a belső alkatrészekhez. Ennek eredményeképp javult a légáramlás, csendesebben működik a modell és kényelmesebb lett a kábelek elvezetése, azaz minden szempontból a játékosok kedvében jár.

A gépház belsejének térfogata másfélszeresére nőtt, miközben alapterülete alig növekedett. Ezáltal hatékonyabb lett a légáramlás és kisebb zajt bocsájt ki, ami tovább növeli a játékélményt. Mindemellett a grafikus teljesítmény is növekedett 5 százalékkal.

Habár a nagyobb tér forradalmi változást jelent, nem feltétlenül jár együtt a jobb légáramlással, ezért a hőkezelésnek fontos szerep jut. Az akár 4 darab 120 milliméteres ventilátor használatának és a folyadékhűtésnek köszönhetően az új Aurora háza még a legnagyobb erőforrásigényű játékoknál sem melegszik túl.

A hatékonyabb légáramlás érdekében a megújult modell a ház elején található, méhsejt alakú szellőzőnyílásokon keresztül szívja be a hűvös levegőt, amelyet az alaplapon és a teljesítményért felelős alkatrészeken átfújva a gép hátulján vezet ki.

A csendesebb működés részben a gépház megnövekedett térfogatának, részben pedig a ventilátorok számának köszönhető. Ez elsőre ugyan ellentmondásosnak tűnhet, de minél több a jól működő ventilátor, a gépház annál hűvösebb és halkabb is. Az előző szériához képest az új Aurora terhelés nélkül akár 16 százalékkal, nagy CPU-igénybevétellel járó műveletek során akár 9 százalékkal, túlhajtás esetén pedig akár 15 százalékkal csendesebben fut. Így a játékosok figyelmét nem vonja el a képernyőn történtekről a gépházból kiszűrődő zaj.

A markáns ívű, egyedi formatervezésű új Aurora minden irányból lenyűgözően néz ki mind a Lunar Light, mind pedig a Dark Side of the Moon színben.

Most először az Alienware egy opcionálisan választható, átlátszó bal oldali panelt is kínál. Ezen keresztül a játékosok ráláthatnak az új, sötét alaplapra, amelyet megvilágít az akár 8 különböző zónára osztható, egyedileg testre szabható AlienFX LED-világítás. Emellett egy új, szintén opcionálisan választható, mágneses kábeltakaró is elérhető a modellhez, amellyel könnyedén rendszerezhetők a kábelek és elfedhetők a gépház hátulján lévő portok. Ez elsősorban az e-sport-közvetítéseknél jön jól, amikor rendszerint a játékosok gépeinek hátulja látszódik.

Az új házról a jobb oldali panel akár le is szerelhető, mivel a kábelvezetés mechanikusan és termikusan is elszigeteli a kábeleket azoktól a területektől, ahol a légáramlás kritikus fontosságú. Mindezeknek köszönhetően az új Aurora alkatrészei szerszámok nélkül is minden irányból könnyen hozzáférhetők.

