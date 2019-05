Magyar adatok is veszélyben: a károk 90%-át emberek okozzák

A nyilvános felhőinfrastruktúrában bekövetkező incidensek sokkal nagyobb valószínűséggel történnek az ügyfelek alkalmazottai miatt, mint a felhőszolgáltatók cselekedetei következtében.

Ez derül ki a Kaspersky Lab „Understanding security of the cloud: from adoption benefits to threats and concerns” (azaz „A felhő biztonságosságnak megismerése: a használat előnyeitől a veszélyekig és az aggályokig”) című új jelentéséből.

A vállalatok szerint a felhőszolgáltatók tartoznak felelősséggel a felhőplatformjaikon tárolt adatok biztonságáért. Mégis, a felhőben bekövetkező vállalati adatsérülések mintegy 90%-át (KKV-k: 88%, nagyvállalatok: 91%) nem a felhőszolgáltatók által okozott problémák idézik elő, hanem az ügyfelek alkalmazottait célba vevő pszichológiai manipulációs technikák.

A felhőalapú technológiák alkalmazásával a vállalatok felgyorsíthatják üzleti folyamataikat, csökkenthetik beruházási költségeiket és gyorsabbá tehetik az informatikai rendszereiket. Ugyanakkor azonban aggódnak a felhőinfrastruktúra folyamatos rendelkezésre állása és az adataik biztonsága miatt.

A magyar KKV-k és a nagyvállalatok közel egynegyede (24%) aggódik

a harmadik fél által hosztolt informatikai infrastruktúrát érő incidensek miatt. Egy ilyen incidens következményei lenullázhatják a felhő kínálta előnyöket, sőt, fájdalmas kereskedelmi és hírnévbéli kockázatokat eredményezhetnek.

Bár a szervezetek elsősorban a külső felhőplatformok integritása miatt aggódnak, a gyengeségek sokkal inkább a saját házuk táján keresendők. A felhőben bekövetkező incidensek egyharmadát (33%) ugyanis a dolgozói magatartásra ható pszichológiai manipulációs technikák okozzák, míg mindössze 11%-uk írható a felhőszolgáltató cselekedeteinek rovására.

Nem alkalmaznak felhőre szabott védelmet

A felmérés eredményei alapján van még hová fejlődni a harmadik felekkel fennálló munkakapcsolat során alkalmazott megfelelő kiberbiztonsági intézkedések biztosítása terén is.

A magyar vállalatoknak csak 25,7%-a alkalmaz kifejezetten a felhőre szabott védelmi megoldásokat. Ennek az lehet az oka, hogy a vállalkozások nagymértékben a felhőinfrastruktúra szolgáltatójára támaszkodnak a kiberbiztonság terén. De az is lehet, hogy tévesen bíznak abban, hogy a hagyományos végpontvédelem a felhőkörnyezetekben is zökkenőmentesen működik a felhő kínálta előnyök csorbítása nélkül.

