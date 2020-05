Még mindig a Huawei P40-széria mobiljai a legjobb fotós telefonok

A Huawei legújabb zászlóshajó készülékeit, a P40-et, a P40 Pro-t és a P40 Pro+-t választották a legjobb fotózási képességekkel rendelkező okostelefonoknak (Best Photo Smartphone) az idei TIPA Awards díjátadón.

A rangos nemzetközi megmérettetésen idén már negyedszerre győzedelmeskedett a Huawei P-szériája. A TIPA 30 tagú, a világ elsőszámú fotómagazinjainak szerkesztőiből álló zsűrije

idén is a gyártó termékeit ítélte a 2020-as év egyik legjobbjainak.

A TIPA közlése szerint a Huawei legújabb készülékei hatalmas előrelépést jelentenek az okostelefonok fényképezési képességei területén. A P40 széria mindhárom okostelefonjában helyet kapott a Kirin 990 5G chipkészlet, illetve egy nagyméretű 1/1.28”-es szenzor, a kamerarendszert pedig a Leica-val együttműködésben fejlesztette ki a gyártó.

A modellek tulajdonságai közül figyelemreméltó az AI-meghajtású fehéregyensúly-algoritmus, amelynek köszönhetően a bőrszínt és a textúrát optimalizálja a készülék, valamint jelentősen megnöveli a dinamikus tartományt, így gyenge fényviszonyok között is tökéletes képeket készít. Fontos kiemelni a színhőmérséklet-érzékelőket, ezek pixelszintre bontják a képeket a részletgazdagság érdekében. Továbbá, a készülékekben található XD Fusion Engine az egyenletes zoom-ot és a képminőség optimalizálását segíti elő.

A Huawei P40 Pro nemcsak a TIPA Awards-on aratott sikert a közelmúltban. A Huawei P40 Pro kiemelkedő fényképezési képességeinek és kamerarendszerének köszönhetően a valaha adott legmagasabb összesített pontszámot kapta a kamerák és a képminőség mérésével, értékelésével, illetve iparági rangsorolásával foglalkozó legismertebb, független szakmai portálnál, a DxOMarknál. A portál szerint bár a gyártók évről évre újabb fejlesztésekkel rukkolnak elő, de a Huawei legújabb zászlóshajó készülékének kameraképességei egészen új fejezetet nyitottak a mobilfotózásban.

A kiváló hardveres értékelések azért is különösen fontosak, mert a P40-széria az első olyan zászlóshajó-készülékcsaládja a Huawei-nek, amely már teljes egészében a vállalat saját mobilökoszisztémájára, a HMS-re épül. A korábbi készülékeken megszokotthoz képest a felhasználók kedvenc alkalmazásaikat elsősorban a HMS alkalmazás-áruházából, az AppGallery-ből tölthetők le, amely több tízezer népszerű hazai és nemzetközi alkalmazást kínál már most is, és napról-napra újabbakkal bővül.

A készülékek személyre szabására emellett több más megoldás is elérhető: a fontos adatok és kedvenc appok egyszerűen átmenthetők a Huawei PhoneClone app-pal, elérhetők a QuickApp segítségével, vagy akár a böngészőn keresztül közvetlenül saját weboldalukról is letölthetők.

Az 1991-ben alapított nagy szakmai presztízsű iparági szövetség, a TIPA tagjai számos publikációval rendelkeznek a világ nyomtatott és online médiumaiban a fotózás és a képalkotás területén. A szövetség minden évben azokat a vállalatokat és termékeket tünteti ki a TIPA World Award-dal, amelyek a TIPA zsűrije szerint a legjobb minőséget, teljesítményt és értéket kínálják a felhasználók számára.

Borítóképünkön a P40 Pro arcfelismerője