Meghódították a lányok a Nagy Digitális Kalandot

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy édesanyánk, anyósunk, mamókánk, dédikénk PÁLSZABÓ JÁNOSNÉ (született: Pillió Jusztina) életének 93. évében örökre megpihent. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. május 20-án 13.00 órakor lesz a szolnoki római katolikus (Kőrösi úti) temető ravatalozójában. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy TERENYEI MIHÁLYNÉ (született: Pál Szabó Margit) életének 96. évében, 2019. május 3-án elhunyt. Búcsúztatása 2019. május 21-én 10.00 órakor lesz Szolnokon, a római katolikus (Kőrösi úti) temető ravatalozójában. A gyászoló család

Fájdalommal megtört szívvel tudatjuk, hogy IMRE ISTVÁN volt szandaszőlősi lakos tragikus körülmények között közúti baleset következtében 2019. április 18-án életét vesztette. Búcsúztatása 2019. május 21-én 11.30 órakor lesz a szolnoki Kőrösi úti ravatalozóban. Kérjük aki szerette egy szál virággal búcsúzzon tőle. Szerető családja

EMLÉKEZÉS PALLA MIKLÓSNÉ halálának 4. évfordulójára. Emléked szívünkben él! Szerető családod

EMLÉKEZÉS Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk szüleinkre. NAGY ELEK halálának 57. évfordulóján NAGY ELEKNÉ (született: Csábi Eszter) halálának 10. évfordulóján. Hosszú évek óta már, hogy nincsenek velünk, de velük együtt volt teljes az életünk. Peregnek a napok, múlnak az évek, de amíg élünk nem feledjük őket. Szerető gyermekeik és családtagjaik

Fájdalommal tudatjuk, hogy SCHOTTNER ISTVÁN TIBOR (Rigó László) életének 67. évében elhunyt. Búcsúztatása 2019. május 17-én 10.00 órakor lesz a szolnoki római katolikus (Kőrösi úti) temető ravatalozójában. Szomszédai

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy TÓTH IMRÉNÉ (született: Makai Erzsébet) 76 éves korában, 2019. május 9-én elhunyt. Búcsúztatása 2019. május 17-én 15.00 órakor lesz a besenyszögi fenti temetőben. A gyászoló család Elízum Kft.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagyapánk CSÁK LÁSZLÓ 2019. május 4-én hosszan tartó betegségben elhunyt. Búcsúztatása 2019. május 16-án 14.00 órakor lesz a rákóczifalvai temetőben. A gyászoló család

Fájó szívvel tudatom, hogy drága édesanyám GUBA ANTALNÉ (született: Pászti Mária) 2019. május 4-én, hosszú szenvedés után, 86 éves korában végleg megpihent. Temetése 2019. május 17-én 11.30 órakor lesz a szolnoki római katolikus (Kőrösi úti) temetőben. Szerető lánya

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik valamilyen formában búcsút vettek a szeretett feleségtől, édesanyától KOHÁRI TIBORNÉTÓL 2019. május 2-án. Külön köszöntetet mondunk a 86. ROK dolgozóinak és a Liget úti Általános iskola valamint az Intézményszolgálat dolgozóinak. A gyászoló család

EMLÉKEZÉS BUNCSEK ZOLTÁNNÉ (született: Forgács Mária) halálának 6. évfordulója alkalmából. Ha kerestek a szívetekben keressetek. Ha ott lesz az otthonom, örökre veletek maradok. Szerető családod

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik PÓSA TIVADAR búcsúztatóján részt vettek, gyászunkban osztoztak. Pósa család

EMLÉKEZÉS VASAS ISTVÁNNÉ (született: Alapi Veronika) halálának 3. évfordulójára. ,,Keressük, de nincs már sehol, mégis itt van mindig valahol, talán egy napsugárban... vagy egy csillag fenn az égen, mi most is várjuk, mint valamikor régen." Szerető családod

EMLÉKEZÉS Fájó szívvel emlékezünk TÖRÖK MIHÁLY (1918-2014) halálának 5. évfordulóján. Csak az hal meg, akit elfelejtenek. Szerető családod

EMLÉKEZÉS CSÁK LAJOSNÉ (született: Gál Ilona) halálának 18. évfordulója alkalmából. Fájó szívvel emlékezünk rád. Szerető férjed, gyermekeid, menyeid, unokáid

DANYI JÓZSEFNÉ (született: Sallai Mária) (1946-2014) halálának 5. évfordulóján. ,,Csoda volt, hogy éltél és bennünket szerettél. Nekünk nem is haltál meg, csak álmodni mentél. Egy reményünk van, mi éltet és vezet, hogy egyszer majd találkozunk veled." Szeretettel emlékezik: férje, fia, menyei és unokái

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy SEBESTYÉN SÁNDORNÉ (született: Tureczki Andrea) 2019. április 30-án életének 54. évében örökre megpihent. Búcsúztatása 2019. május 14-én 13.00 órakor lesz a szolnoki Kőrösi úti ravatalozóban. A gyászoló család

Fájó szívvel emlékezünk CSÉNYI JÓZSEFNÉ (született: Varga Ilona) 1938-2016 halálának 3. évfordulójára. ,,Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél, Nem hagytál itt minket csak álmodni mentél. Elhagytad a lakást, amit úgy szerettél, itt hagytál mindent, amiért küzdöttél. Most már Nélküled jön el a nyár, az ősz, a tél, a tavasz, de bármilyen szép is, Nélküled nem lesz ugyanaz. Bocsáss meg, ha valamit hibáztunk, Nem tudtunk megmenteni pedig próbáltunk. Kérjük az Istent, hogy jól bánjon veled, Helyettünk angyalok simogassák fejed, De abban reménykedünk, hogy jó helyre mentél, Mert Te a jónál is jobbat érdemeltél." Örökké szerető családod

EMLÉKEZÉS IFJ. CSÁSZI MIHÁLY (1964-2002) halálának 17. évfordulójára. ,,Egy tragikus pillanat megölte szívedet, melyben nem volt más, csak jóság és szeretet.'' Szerető édesapád és testvéreid: Attila és Tünde

EMLÉKEZÉS BALOGH GYULA TAMÁS (1982-2015) halálának 4. évfordulóján. ,,Csak az idő múlik Feledni nem lehet Szívünk örökké őrzi emlékedet." Szerető családod és a Szolnoki Olajbányász KK.