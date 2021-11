Meglepetés! Jegyet nyertek az űrutazásra

Lánya Nagy-Britanniában tanul természettudományokat és az amerikai űrkutatási hivatalnál akar majd dolgozni.

Keisha Schahaff úgy nyerte meg az egymillió dollár értékű jegyeket, hogy csatlakozott a Virgin Galactic adománygyűjtő kezdeményezéséhez, amellyel a Space for Humanity nemkormányzati szervezetet támogatják. A Virgin Galactic 1,7 millió dollárt gyűjtött ily módon. Azt nem tudni, hogy a nyertes mekkora összeget adományozott, 10 dollár volt a minimum összeg, amelyet fel lehetett ajánlani.

Richard Branson a nő antiguai otthonát felkeresve személyesen közölte a hírt a nyertessel.

Congratulations, Keisha S. from Antigua & Barbuda! You are going to space!! Keisha is the lucky winner of our @Omaze experience, including two seats aboard a future spaceflight.

A special thank you to everyone who donated. @SpaceHumanity pic.twitter.com/1eNwhNsbVL

