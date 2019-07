Miként lehet a mobil kijelzője 100%-nál méretesebb?

Azaz önmagánál, a készülék előlapjának méreténél nagyobb lesz a telefonjának a kijelzője.

Most éppen ez a gyártó látszik előnyt szerezni a kissé szürreálisba hajló harcban, melyet az okostelefonok gyártói folytatnak egymás ellen azért, hogy minél nagyobb arányban kihasználják a készülék felületét.

Tavalyig „csak” arról volt szó, hogy a kijelzőbe felül belógó noch segítségével legyen kisebb az előlap, majd beépítették a kiugró szelfikamerát a készülékbe, s végül, múlt évben előbb az ujjlenyomat-olvasót, majd hangszórót a kijelző „alá” helyezték. Így már

nem foglal nagyobb helyet a zsebben, mint az elődei, mégis nagyobb a hasznos felülete.

Ezt a nem teljesen öncélú játékot fejleszti tovább a fáma szerint a kísérletezésre mindig szívesen vállalkozó kínai Vivo.

A jól tájékozott Ice universe a Twitteren szivárogtatta ki az új Vivo vélhetően Nex 3 nevű kütyüjének kijelzőjét.

This is the biggest leak today! This is the screen glass of the vivo NEX 3 (probably the name). It is almost 90° curved, the mirror of glass and glass forms the outline of the phone, it is very symmetrical and perfect. pic.twitter.com/mP5Q1159lA

— Ice universe (@UniverseIce) 2019. július 25.