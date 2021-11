Nagyon megy külföldön is a magyar fejlesztésű Craftware Pro

Hazai vállalat az újgenerációs ipari technológiák nemzetközi élvonalában.

Ezt ne hagyja ki! A gazdáknak magas árat, Márki-Zaynak sok pénzt adhat Bige László

A Craftunique 2014-ben alakult Magyarországon, 2016-ban pedig az Egyesült Államokban alapított leányvállalatot Craftunique LLC. néven. Nem csak a cég székhelye található Magyarországon, de a hardware, a firmware és az ún. szeletelő program is magyar tervezésű és fejlesztésű.

A cég partnerei több mint 25 országban vannak jelen a világon.

Most Németországi kiállításon fog debütálni az a kiemelkedő jelentőségű 3D nyomtatási szeletelő szoftver technológia, amelyet a Craftbot mérnökei hoztak létre. A Craftware Pro szoftver előremutató és progresszív funkciókkal segíti az ipari szektor felhasználóit, valamint a 3D nyomtatás elkötelezettjeit, a minőség, a hatékonyság és a produktivitás területein. A 100%-ban magyar tulajdonú Craftunique Kft. úttörőnek számít a szeletelő szoftverek piacán, s immáron az ötödik alkalommal vesz részt a nemzetközileg elismert Formnexten.

A Formnext kiállítás látogatói november 16-19 között modern digitális szolgáltatások széles skálájával ismerkedhetnek meg. Az additív gyártás területén világvezető esemény a korábbi években 600 kiállítóval került megrendezésre, és több tízezer érdeklődőt vonzott Frankfurt szívébe. A magyar cég sikeréről már 2019-ben is számtalan ismert, modern technológiával foglalkozó blogger és vlogger számolt be helyszínen készített videókban és interjúkban.

A 3D nyomtatás az elmúlt 5 évben rohamos fejlődésen ment keresztül, melyben a Craftunique rátermett és kivételes szaktudással rendelkező mérnökei is kivették a részüket. Két éve mutatták be a Craftbot Flow Generation 3D nyomtatóikat,

idén már teljes 3D ökoszisztémával jelentkeznek a Formnext kiállításon,

ahol legújabb szoftverüket is prezentálják. A Craftbot csapata azzal a céllal alkotta meg új termékét, hogy modernizálja a szeletelő szoftverek piacát és maximális támogatást biztosítson a felhasználók számára a szeletelési folyamat testreszabhatósága érdekében.

Az ipari termelés következő generációjában a hangsúly az izgalmas, tettre kész funkciókra helyeződik, amely a gyártás folyamatait is megváltoztatja. A magyar fejlesztésű Craftware Pro szeletelő szoftver is ide tartozik, révén, hogy a változatos forradalmi funkciókkal biztosítja a maximális teljesítmény kihasználását. A cég szerencsére a pandémia ellenére is képes volt fejlődni: szakembereik immár mérnöki szakszolgáltatást is tudnak nyújtani a gördülékeny termelés érdekében. A komplex megoldások testreszabása, akár a hardverek és szoftverek meglévő struktúrájának átépítése, módosítása is megvalósítható a segítségükkel. Ez a személyre szabott támogatás teszi lehetővé, hogy modern és egyedi megoldásokat tudjanak majd létrehozni például az orvosi és fogászati iparban is.

Borítóképünk illusztráció