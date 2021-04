Nem sikerült felemelkednie a marsi helikopternek

Az 1,8 kilogramm súlyú Ingenuity nevű helikopter az első három repülésén egyre magasabbra emelkedett és egyre hosszabb időt volt képes repülni, és azt tervezték a NASA mérnökei, hogy a negyedik alkalommal még magasabbra száll fel, ám a helikopter a talajon maradt.

