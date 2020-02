Nevetséges számokat szült a Samsung és az iPhone versengése

A Samsung a szokott „Galaxy Unpacked” eseményén kicsomagolta az új S20-as sorozatot és bemutatta a Galaxy Z Flip hajtogatós telefonját.

Beszámolók szerint, mikor Rebecca Hirst, a Samsung amerikai marketinigazgatója bemutatta a Flipet, a közönség nagy tetszéssel fogadta a mobil képességeiről szóló beszámolót. Aztán jött a jeges zuhany, az ára – 1380 dollár (535 ezer 900 forint) – és a taps elhalkult.

– Ez elég vegyes válasz – vágta ki magát Hirst.

Pedig még csak nem is ez volt azon a napon bemutatott legdrágább telefon: az új zászlóshajó, a Samsung Galaxy S20 Ultra csúcs-, 512 GB-os változata 1599,99 dollárba fáj.

Mikor 2017-ben az Apple előrukkolt az iPhone X készülék 999 dolláros árával, sokan úgy érezték a nálunk mondhatni fizetőképesebb amerikai piacon, hogy

(Azt most ne is taglaljuk, hogy mire átkelnek a telefonok az óceánon, miért kerülnek ennél is többe Európában. Meg hogy miként kapnak nálunk még magasabb árcédulát, mint mondjuk, a svájci vagy svéd boltokban.)

Az Apple és a Samsung azóta is nyomja a gázpedált, hogy kiderüljön, vajon meddig akarnak még a vásárlók a nem igazán kívánt újdonságokért egyre többet és többet fizetni. Szépen szaporodik az ezer dollár fölötti készülékek száma.

Az Apple két legújabb okostelefonja, az iPhone 11 Pro és a 11 Pro Max felszereltségtől függően 999 és 1099 dollárról indul, utóbbi akár 1 449 dollárba is kerülhet. És senki nem kaphatja meg a Samsung legújabb telefonjait sem az „elképzelhetetlen” 999 dolláros ár alatt.

Miközben a felhasználók többsége minden felmérés szerint évek (hanem évtized) óta tartósabb akkumulátort, ütésálló kijelzőt szeretne, helyette jön például a hajlítható telefon.

A Huawei méregdrága hajtogatós telefonját elmosta az amerikaiakkal folytatott kereskedelmi háború, a Samsung Galaxy Fold potom 1980 dollárba, s még az olcsó (?) Motorola Razr Flip is 1500 dollárba kerül.

Mindenesetre a két évvel ezelőtt elképzelhetetlen négyszámjegyű (dollár) ár véglegesen bevonult a kirakatokba: a magas árakkal valamennyire bizonyára ellensúlyozni lehet a bevételtkiesést, amit az okostelefonok iránt világszerte megtorpanó-csökkenő kereslet okoz.

A túlfeszített technikai megoldások persze nem tesznek jót: a Samsung Galaxy Fold hosszú hónapokat késett, mert repedt és tört, s hasonlóképpen, már az újdonságokról is az a rémhír járja, hogy repedeznek.

Minap a Twitteren osztották meg, hogy így nézett ki a frissen átvett Galaxy Z Flip:

