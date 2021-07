Nicsak, ki figyel? Adathalászat az üzenetküldő appokban

a második helyet pedig a Telegram foglalta el (5,7%). A harmadik helyre a Viber szorult 4,9%-os részesedéssel, a Hangouts részesedése pedig az egy százalékot sem érte el.

Egy kutatás szerint a felhasználók közötti népszerűség tekintetében az üzenetküldő alkalmazások 2020-ban 20%-kal megelőzték a közösségi hálózatokat, és a legnépszerűbb kommunikációs eszközzé léptek elő. A felmérések eredményeiből az is kiderül, hogy az üzenetküldőket globális szinten 2,7 milliárdan használták 2020-ban, és ez a szám 2023-ra várhatóan 3,1 milliárdra nő. Ez a világ népességének csaknem 40%-a.

A Kaspersky Internet Security for Android új funkcióval bővült: a Safe Messaging, vagyis a biztonságos üzenetküldés funkció megakadályozza, hogy a felhasználók megnyissák az üzenetküldő alkalmazásokban (WhatsApp, Viber, Telegram, Hangouts) és SMS-ben kapott kártékony hivatkozásokat.

A statisztikák szerint a Kaspersky Internet Security for Android a WhatsAppban észlelte a legnagyobb számú kártékony hivatkozást, aminek részben az az oka, hogy globális viszonylatban ez a legnépszerűbb üzenetküldő alkalmazás. Az ilyen jellegű üzenetek legnagyobb hányadát Oroszországban (42%), Brazíliában (17%) és Indiában (7%) észlelték.

„Mindez részben annak tudható be, hogy az üzenetküldő alkalmazások rendkívüli népszerűek a felhasználók körében, részben pedig annak, hogy az alkalmazások beépített funkciói alkalmasak a támadások kivitelezésére. Sokszor nehéz megállapítani, hogy a támadás valóban adathalászat-e, mivel a különbség mindössze egyetlen karakter vagy egy apró hiba is lehet. Az éberség és az adathalászat elleni technológiák kombinációja megbízható eszközt jelent az üzenetküldő alkalmazásokon keresztüli adathalászat elleni harcban” – fejtette ki Tóth Árpád, a Kaspersky magyarországi igazgatója.

Az alábbi egyszerű tippek segítségével csökkentheti annak kockázatát, hogy csalás áldozatául essen, és kártékony hivatkozásokat kapjon az üzenetküldő alkalmazásokon keresztül:

• Legyen éber, és figyeljen oda az elírásokra vagy más rendellenességekre a hivatkozásokban.

• A csalók gyakran folyamodnak a „láncmódszerhez”, amikor is megkérnek egy felhasználót, hogy ossza meg a kártékony hivatkozást a kontaktjaival, ami így hitelesnek tűnik a többi felhasználó számára, hiszen egy általuk ismert személytől származik. Legyen óvatos, és ne osszon meg gyanús hivatkozásokat a kontaktjaival.

• A csalók sokszor a WhatsApp vagy más üzenetküldők segítségével kommunikálnak azokkal a felhasználókkal, akiket törvényes források használatával találtak meg (például piactereken vagy szobafoglalási szolgáltatásokban), és a kártékony üzenetekben is ezeket használják kommunikációs módként. Még ha az üzenetek és a weboldalak valódinak is tűnnek, a hiperhivatkozásokban nagy valószínűséggel található valamiféle elírás, vagy pedig másik helyre irányítanak át.

• Még ha az üzenet vagy a levél az egyik legjobb barátjától jött is, ne feledje, hogy az ő fiókját is meghekkelhették. Minden helyzetben maradjon óvatos. Még ha egy üzenet barátságosnak tűnik is, akkor is vigyázzon a hivatkozásokkal és a csatolmányokkal.

• Telepítsen fel megbízható biztonsági megoldást, és kövesse az általa javasoltakat. A biztonsági megoldások a problémák nagy részét automatikusan megoldják, és szükség esetén riasztják Önt.