Öt kamerával érkezett hazánkba a Huawei Nova 5T

A szenvedélyes fotósokat és közösségi média használókat, valamint a gamereket célozza a kínai gyártó legújabb okostelefonja.

Kiváló portrék akár sötétben is

A csúcskészülékek tulajdonságaival felvértezett Nova 5T négy hátlapi kameráját egy 48 MP-es HD főkamera, egy 16 MP-es széles látószögű kamera, egy 2 MP-es makrolencse, valamint egy 2 MP-es bokeh érzékelő alkotja.

A kamerarendszer támogatja a nagy felbontású-, az ultraszéles látószögű-, a makro- és a mélységi fényképezést is. A készülék előlapján egy 32 MP-es szelfie kamera kapott helyet.

A fényképezést számos mesterséges intelligencia funkció segíti, az AI képstabilizáció, valamint az automatikus expozíció- és fókuszzár kombinálásával éles és részletes képek készíthetők. Az AI HDR+ algoritmusával az okostelefon tulajdonosok tényleg elképesztő portrékat készíthetnek, akár sötétben is.

3D hatás síkfelületen

Kifinomult kivitelezése látványos kinézetet kölcsönöz a készüléknek, kiemelve a világítási kontrasztokat, s a síkfelületen többrétegű 3D-hatást hoz létre.

A Nova 5T-t 6,26 hüvelykes Punch FullView kijelzővel szerelték, mindössze 174 gramm súlyú és 7,87 mm vastag.

Erős processzor, és szupergyors töltés

Kirin 980 AI processzorral és 6GB RAM-mal érkezik. Az EMUI 9.1 operációs rendszerrel kiegészülve az alkotóelemek kombinációja késleltetésmentes élményt kínál.

A készülék szupergyors töltését a 22.5 W-os SuperCharge technológia biztosítja, míg a GPU Turbo 3.0 – hardver-szoftver integrált grafikai feldolgozási technológia – teljes kijelzős játékélményt nyújt és csökkenti a késleltetést.

EMUI 9.1

A Nova 5T-t az EMUI 9.1 hajtja, amely jelentős teljesítményi és rendszersebességi javításokon esett át. Emellett a Huawei saját EROFS rendszere is 20%-kal növeli az olvasási sebességet, továbbá a ROM méretek csökkentésével segít a tárhelymegtakarításban is. A készülék biztonságosságát növeli, hogy képes a fájlokat csak olvashatóvá is konvertálni.

A készülék november első hetétől kezdve kapható a képességeihez képest baráti, 159 900 forintos áron.

Borítókép: Huawei