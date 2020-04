Tenyérben elférő, hatcentis számítógépet mutattak be

Chuwi kínai gyártó, évek óta gyárt táblagépeket és laptopokat és már több miniszámítógéppel rukkolt elő. A most debütáló – nomen est omen – Liliputing nevű weboldalon bemutatkozó LarkBox az eddigieknél is kisebbnek tűnik.

Mint a gyártó tweetjén látható, elfér egy tenyérben:

