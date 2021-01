Több PS4-modellt is kivezet a piacról a Sony

Bár a generációváltáson már túl vagyunk, a PS4 köszöni szépen, továbbra is teljesen elfogadhatóan fogy, a Sony-nak pedig rövid távon bizonyára esze ágában sincs kivezetni a piacról az előző generációs konzolgépet. Gyártásoptimalizálásról ettől függetlenül még lehet szó, és úgy tűnik, hogy bizonyos modelleket el is kezdtek nyugdíjazni nemrég – számol be a PC Guru.

Japán kereskedői forrásból származó információk szerint a PS4 500GB Glacier White, PS4 1TB Jet Black, PS4 1TB Glacier White, PS4 2TB Jet Black és PS4 Pro 1TB Glacier White változatok gyártását leállították, így a jövőben már nem várható belőlük új készlet. A Sony részéről egyelőre nem érkezett reakció, de az ehhez hasonló információk általában nem szoktak tévesek lenni – írja a lap.

