Űrszonda megy a Jupiter titokzatos aszteroidáit tanulmányozni

A Jupiter titokzatos trójai aszteroidáinak tanulmányozására küld űrszondát a NASA a Lucy misszió keretében, amelynek célja, hogy új információt gyűjtsenek a Naprendszer 4,5 milliárd évvel ezelőtti formálódásáról.

Ezt ne hagyja ki! Orbán kormányoz, Gyurcsány show-t rendez és a választói adatbázis elkészült

A misszió nevét arról az ősi fosszíliáról kapta, amely által a kutatók betekintést nyertek az emberi faj evolúciójába. A szondát október 16-án indítják útnak a floridai Cape Canaveral űrállomásról.

A vizsgálat tárgyai sziklás objektumok, amelyek a Nap körül két csoportban keringenek: az egyik csoport a Jupiter előtt halad a pályáján, a másik mögötte.

Miután lendületet kap a Föld gravitációs erejétől,

a Lucy 12 éves utazásra indul nyolc különböző aszteroida felé:

az egyik a Mars és Jupiter közötti kisbolygóövben, hét másik a trójai csoportban van.

Get your Lucy cards and other fun mission downloadables here: https://t.co/umRrkq2O3H — Lucy Mission (@LucyMission) September 20, 2021

„Annak ellenére, hogy ezek az űrnek egy nagyon kis régióján belül találhatók, fizikailag nagyon különböznek egymástól” – mondta Hal Levison, a misszió vezető kutatója a trójai aszteroidákról, amelyekből összesen több mint 7000 létezik.

„Eltérő például a színük, néhányan szürkék, mások vörösek” – tette hozzá. Színük utal arra, a Naptól mekkora távolságban alakultak ki, mielőtt még jelenlegi keringési pályájukra álltak.

„Bármit is talál a Lucy, az fontos információ lesz Naprendszerünkről” – mondta Lori Gaze, a NASA bolygókutató részlegének igazgatója.

Lucy a kisbolygók felszíne mellett 400 kilométeres távolságban repül el,

a fedélzetén lévő műszerek és nagy antennák segítségével vizsgálja meg geológiájukat, például tömegüket, összetételüket, sűrűségüket és térfogatukat.

A Lockheed Martin által épített űrszonda

az első napenergiával működő szonda, mely a Naptól ennyire távol dolgozik

és több aszteroidát vizsgál meg, mind korábban bármely más szonda. A misszió összköltsége 981 millió dollár (304,7 milliárd forint).

A kutatók az 1974-ben Etiópiában felfedezett fosszíliát a Lucy in the Sky with Diamonds című Beatles-dal után nevezték el, az ásatás területén kialakított táborban ugyanis éppen ezt hallgatták. Erre emlékezve a NASA-misszió hivatalos logója is gyémánt formájú.

Borítóképünkön Lucy a lucy.swri.edu oldalán