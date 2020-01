Valójában ezért fél Mark Zuckerberg a Tiktok apptól

Zuckerberg már világosan kifejtette, hogy aggódik a TikTok miatt. A Sensor Tower most közzétett adatai alapján pedig minden oka meg is van rá.

Röviden: az alkalmazás népszerűsége sohasem látott tempóban nő, s elsöpri a Facebookot.

A Sensor Tower elemzése szerint a TiTok appot 2019-ben

amivel kiütötte az Instagramot és a Facebookot. Mint látható, már csak a WhatsAppot telepítették többen, de a szoftver népszerűsége már azt harapdálja.

Bár – miként előző vetélytársaival is tette – a Facebook már igyekezett lemásolni a TikTok receptjeit, nem bírja lassítani a szoftver terjedését, s folyamatosan veszít a legfiatalabbak körében.

A TikTok pedig éppen őket, a 10-25 éves korosztály ízlésvilágát látszik eltalálni. A 15 másodperces videók készítésére és megosztására szolgáló app kezelése egyszerű, mint egy faék, laza stílusa pedig tökéletesen illeszkedik a korszellemhez.

Mivel sok gyerek használja, sajnos a pedofilok is megtalálták, s többek között meztelenkedésre igyekeztek rábírni gyerekeket. A US Federal Trade Commission (FTC, Egyesült Államok Szövetségi Kereskedelmi Bizottsága) már óriási birságokat szabott ki rá a gyermekek magánéletének megsértése miatt.

Az amerikai kormány elindította a kínai ByteDance tulajdonában lévő TikTok nemzetbiztonsági felülvizsgálatát.

Bár a szoftver a ByteDance tulajdonában van, s elég gyakran vádolják meg azzal, hogy a tinik adatait nyílegyenesen továbbítja a Kínai Kommunista Párt megfelelő intézményének, a TikTok körüli legutóbbi nagy botrány éppenséggel a kínai hatóságokkal való összejátszás (vagy annak hatékonysága) ellen szól.

Mint ismertté vált, álcázott videóban beszélt a Kínában sanyargatott ujgurokról egy fiatal lány, a 17 éves Feroza Aziz.

GUYS NO JOKE THIS TUTORIAL HELPED ME SO MUCH PLEASE WATCH IT pic.twitter.com/BuITSebOu6

— Shalissa (@soIardan) 2019. november 24.