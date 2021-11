Viszlát, találkozzunk a képernyőn!

A járvány hatására a megkérdezett magyarok 82 százaléka chatel rendszeresen a családjával, barátaival, közel fele néz szeretteivel közösen filmeket és sorozatokat, a kimaradókkal pedig gyakran videóhívásokban beszélik ki ezeket.

A válaszadók nagyobb része megtartaná új, online szokásait, a Samsung kutatásai azt mutatják, a digitális eszközök nagyban hozzájárulhatnak az új kapcsolatok kialakításához és ápolásához, de akad olyan online kommunikációs lehetőség, amelyet nem szívesen próbálnának ki a magyarok.

Már a vállalat 2020-as kutatásából is kiderült, hogy a megkérdezettek 21 százaléka szerint az okostelevíziók segíthetik a kapcsolatok megtartását, és már a karanténidőszak kezdetén is számos különböző módon használták ki a készülékekben rejlő lehetőségeket. Összesen a válaszadók 20 százaléka használta sportolás vagy tanulás közben, 4 százalék munkára, 5 százalék intézte a tévéjén a hívásokat és az emberek több mint fele tájékozódott a TV segítségével.

Az idei eredmények azt mutatják, hogy a televízió közösségépítő ereje megmaradt,

hiszen a korlátozások enyhítése után is sokan osztják meg a képernyőjüket a szeretteikkel, ezúttal már személyesen is. A magyarok több mint fele (51%) néz inkább társaságban filmeket, de az esti showműsorok, talkshow-k, tehetségkutatók vagy valóságshow-k is társas elfoglaltságot jelenthetnek.

Találunk olyan műsorokat is, amelyeket bizonyos korcsoportok szinte kizárólag társaságban néznek, ilyenek a 18 és 24 év közötti fiatalok számára a hír- és kvízműsorok, amelyeket több mint 80 százalékuk csak a családjával vagy barátaival kapcsol be. A meglepő kivételek közé tartoznak a sportműsorok, amelyeket még a férfiak nagyobb része is (58%) egyedül néz.

A kedvenc műsorok végével a beszélgetések átkerülnek az online felületekre. A szöveges üzenetek kimondottan népszerűek voltak, a válaszadók fele naponta használ üzenetküldő alkalmazásokat, sokan ezeken kommunikálnak a munkatársakkal is. A megkérdezettek 34 százaléka hetente többször is indít videóhívásokat is a családjával vagy barátaival, a 18 és 34 év közötti generáció átlagosan 70 százaléka pedig a közösségi oldalak lehetőségeit is legalább ilyen gyakran használja. Ezek a beszélgetések már jellemzően okostelefonon zajlanak (72%) de

vannak, akik a hívásokat is az okostelevíziók nagyobb képernyőjén indítják.

Az elmúlt másfél évben mindenki megtalálhatta a kedvenc online platformját, amelyet a barátai is szívesen használnak, legyen az népszerű közösségi oldal, vagy éppen egy online játék chat szobája. A nyitottság és a különböző megoldások használata láthatóan növekedett, a fiatalok (18 és 24 év között) körében, 40 százalékkal gyakrabban használt videóhívások mellett a megkérdezettek közel negyede használja többet a chat alkalmazásokat és a különböző társkeresőket, mint a vírushelyzet előtt.

Szinte minden online kapcsolattartást segítő megoldást, amit használni kezdtek, megszerettek a felmérés alapján a magyarok, de akad egy kivétel. Az egy nap után törlődő képek és videók küldésére kitalált alkalmazásokat a 18-64 közötti válaszadók háromnegyede ritkán vagy soha nem használja, és 88 százalék szerint nem is valószínű, hogy a közeljövőben ez változna.

