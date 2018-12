Vízálló az okostelefonja? Akár megmentheti az életét is

A huszonnyolc éves Rachael Neal a barátjával és egyetemista ismerőseivel kéthetes utazáson vett részt Japánban. Már eltöltötték a nyaralás utolsó napját is egy kis szigeten, Okinawa közelében, mikor a szárazföldre visszatérés közepette hajótörést szenvedtek.

Neal és társai túlélték a kalandot, mert a talpraesett fiatal segítséget kért. Ugyanis, mielőtt vízbe ugrott volna, felkapta az elsősegélynyújtó készletét és az okostelefonját.

Nem meglepő módon Tim Cook, az Apple vezérigazgatója tette közzé az esetet a Twitteren, mivel vízálló iPhone mentette meg a baráti társaságot.

Remarkable story — we are glad you’re all safe. https://t.co/ppSVttHcAV

— Tim Cook (@tim_cook) 2018. december 15.