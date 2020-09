Mi is az a League of Legends e-sportjáték?

Röviden: a világ egyik legnépszerűbb videójátéka a mai napig milliókat ültet le a képernyők elé.

Egészen 2009-ig kell visszatekerni az idő kerekét, ugyanis ekkor döntött úgy a Riot Games, hogy piacra dobják a League of Legends (röviden LoL) névre keresztelt programjukat. Az első bemutató azonnal elsöprő sikert aratott a gamerek körében, akik örömmel vetették bele magukat a legújabb MOBA játékba.

Mi is az a MOBA?

A MOBA kifejezés nem más, mint a massive multiplayer battle arena rövidítése, ami magyarul nagyjából annyit jelent, hogy a játékosok internet segítségével kapcsolódnak egymáshoz, valamint a szerverekhez, ahol hatalmas harcokat vívnak egy adott térképen. A LoL-ban több játékmód is jelen van, de a klasszikus 5 az 5 elleni küzdelmek a megjelenés óta ugyanazon a térképen, az Idézők Szurdokán zajlanak.

A LoL alapjai

Az idézők, vagyis a játékosok egy-egy hőst irányítanak, amelyek segítségével az a céljuk, hogy összehangolt taktikázás segítségével eljussanak az ellenfél bázisára, ahol a Nexus bedöntésével véget ér azonnal a mérkőzés. A karakterek erősödéséhez aranyra van szükség, amit automatikusan és különböző ellenséges célpontok elpusztításával szereznek meg. A karakterek mozgatásához az egérre és a billentyűzetre van szükség, valamint nem árt az sem, ha a gamernek megfelelő internetkapcsolat áll rendelkezésre.

A taktikázás, az ösvények és a szerepek

Az alapok egyszerűek, de a mesterfogás elsajátítása rengeteg gyakorlást kíván. Mivel csapatjátékról van szó, ezért elengedhetetlen a karakterek és az idézők közötti szinergia. Ez alatt a kommunikációt és a kombinációkat kell első sorban érteni, de rengeteg faktor közrejátszik abban, hogy az egyik ötös miért jobb, mint a másik. Alapból öt szerep van jelen a LoL-ban: felső ösvényes, dzsungeles, középső ösvényes, lövész és támogató. Az egyes szerepekhez különböző karakterek passzolnak, amelyeket egyesével kell kitapasztalni.

Miért ennyire sikeres a LoL 10 évvel az indulása után is?

A játékban már 150-nél is több hős érhető el, az Idézők Szurdoka képes volt többször is megújulni, a folyamatos frissítések a mai napig tartalommal töltik meg a klienst. A Riot Games nagyszerű munkát végez azért, hogy a kezdők és a veteránok se unatkozzanak, ha úgy döntenek, hogy elindítják a League of Legends alkalmazást.