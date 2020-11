Ezt kell tudni az MCS LoL keleti régió csoportköreinek következő fordulójáról

Folytatódnak a keleti régió csoportkörei a Megyék Csatája League of Legends tornáján.

A billentyűk közé csapnak ismét a keleti régió legerősebb LoL csapatai a Megyék Csatájában. A csoportkörök második hétvégéjén három csapat kapja meg a lehetőséget, hogy megszerezzék első pontjaikat, vagy tovább szaporítsák azokat.

11.14. (szombat) – 14:00-tól Békési Oroszlánok (Békéscsabai Esport Egyesület) vs. Borsodi Sólymok (Sorsod Borsod)

11.14. (szombat) – 16:00-tól Jászsági Lovas Vitézek (Safety First) vs. Békési Oroszlánok (Békéscsabai Esport Egyesület)

Duplázásra kényszerült a Békési Oroszlánok ötöse, ami nem könnyű feladat mentálisan és fizikálisan sem. Először a Sorsod Borsod gyűjthetnek értékes pontokat, majd az első fordulóban diadalmaskodó Safety First ellen gyarapíthatják tovább.

A tabelláért, menetrendért és más érdekességekért irány a megyekcsataja.hu!