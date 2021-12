Felmérésük szerint

a legkevésbé a műanyag szívószál hiányzik, míg a nejlonzacskókat minden hetedik válaszoló hiányolta.

A többség ugyanakkor 5-10 százalékkal többet is fizetne zöld csomagolásért, 65 százalék pedig egyébként is kedveli a szövetből készült táskákat. Hozzátették, hogy a papír is népszerű, amit azzal magyaráznak, hogy a megkérdezettek 66 százaléka szerint az újrahasznosítható anyagok közül ez terheli a legkisebb mértékben a környezetet.

A közlemény elismerően szólt a válaszolók tájékozottságáról, de megjegyezték, hogy az újrahasznosítás hiába népszerű, ha a megvalósítás elmarad ettől.

A járvány alatt némileg vissza is esett a szelektív hulladékgyűjtés aránya, a műanyagokat például mindössze 35-40 százalék különíti el. Az italoskartonoknak 20-23 százaléka hasznosul Magyarországon, míg az EU-ban majdnem az 50 százaléka

- írták.

Az online kutatás október 8. és november 1. közötti online kutatásban csaknem ezren vettek részt, vagyis csaknem negyedével többen, mint tavaly – olvasható a közleményben.