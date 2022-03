A Magyar Turisztikai Ügynökség, az MTÜ közölte, hogy összesen 386 ezer éjszakát foglaltak le a vendégek Magyarországon a március 15-i ünnephez kapcsolódó 4 napos hétvégén, ez a hétszerese a tavalyi számoknak, a járvány előtti rekordévek forgalmához hasonló adat. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adataira alapján az összes vendégéjszaka 78 százaléka belföldről származott.

Az éjszakák 78 százalékát vidéki szálláshelyen töltötték a vendégek, a legnépszerűbb a Balaton, a Mátra-Bükk és Budapest környéke volt.

Az adatok alapján a fővárosban 70 százalékban külföldiek pihentek, akik 83 ezer vendégéjszakát töltöttek el. A határokon túlról érkezők közül a legtöbben Budapestre, a Balatonhoz és Bük-Sárvár térségébe utaztak.

A kategóriák alapján a legkelendőbbek a szállodák voltak (59 százalék), majd a magán- és egyéb szálláshelyek (27 százalék), valamint a panziók (8 százalék). A szállodák között a négycsillagosok voltak a legnépszerűbbek, a foglalások 55 százaléka ezekbe irányult, ezt követték a háromcsillagos (37 százalék), majd az ötcsillagos hotelek (3 százalék).

Az MTÜ jelezte, hogy a szálláshelyek 4 nap alatt összesen 6 milliárd forint bevételt könyveltek el, amelynek 31 százaléka külföldiektől, 69 százaléka pedig belföldiektől származott.

Nagy volt az érdeklődés a vendéglátóhelyek iránt is, a hosszú hétvége első három napján 10,2 milliárd forint árbevétel folyt be. A legtöbbet március 13-án vasárnap költöttek a vendégek, összesen 3,9 milliárd forintot. Az eddig beérkezett foglalások alapján áprilisra már most 1,4 millió éjszaka foglalás érkezett, de májusra is már 1,2 millió vendégéjszakát látni a rendszerben.

