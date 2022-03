Szombaton rendezik meg az idei Föld órája akciót, a szervezők arra kérik a kezdeményezéshez csatlakozókat, hogy este 20 óra 30 perctől egy órára kapcsoljanak ki otthonukban minden elektronikus berendezést és kapcsolják le a világítást - közölte a WWF Magyarország szerdán az MTI-vel.



A Föld órája kezdeményezés, amelyhez tavaly már 190 ország csatlakozott, eredetileg azzal a céllal indult 2007-ben Ausztráliából, hogy felhívja a figyelmet az éghajlatváltozásra és annak negatív hatásaira irányítsa a lakosság figyelmét - olvasható a közleményben.



Mint írják, a március utolsó szombatján megrendezett esemény során egy órára világszerte lekapcsolják az épületek, nevezetességek díszvilágítását. A világ legnagyobb önkéntes akciója 2018 óta a természeti értékekre és azok megóvására, ezzel együtt pedig a fenntartható életmódra helyezi a hangsúlyt.



A háború kapcsán előtérbe került az energiafüggőség csökkentése, amely eddig rosszabb esetben alternatív gázimportban, jobb esetben a megújuló energiaforrások nagyobb arányú kihasználásában jelent meg leginkább a közbeszédben. Pedig a leghatékonyabb és legtisztább megoldás a fogyasztásunk csökkentése lenne - idézi a közlemény Harmat Ádámot, a WWF Magyarország éghajlatvédelmi programvezetőjét.



"A tudományos konszenzus szerint a globális felmelegedés másfél fokon belül tartásához is elengedhetetlen az energiafogyasztásunk csökkentése. Ezért fontos, hogy a Föld óráján túl is figyeljünk természeti erőforrásaink mértékletes és hatékony felhasználására" - tette hozzá Harmat Ádám.



Az akcióban az egyének mellett a települések is részt vehetnek. A kezdeményezéshez csatlakozni és regisztrálni a www.foldoraja.hu weboldalon lehetséges - áll az összegzésben.

Borítókép: Szabadság híd díszkivilágítás nélkül a Föld órája elnevezésű akció alatt 2021. március 27-én.