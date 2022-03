Teljes a Paloznaki Jazzpiknik külföldi fellépőinek névsora. Koncertet ad Richard Bona & Alfredo Rodriguez Band, Emeli Sandé, Lisa Stansfield, a Stereo MC's, az Al McKay's Earth, Wind & Fire Experience és az MF Robots.

A dzsessz, a funk, a pop és a soul jegyében immár tizedik alkalommal szerveződő, jubileumi fesztivált augusztus 4-től 6-ig rendezik meg. A Balaton-felvidéki településen négy színpadon több mint harminc koncertet tartanak - közölték a szervezők.

A nyitónapon, augusztus 4-én a Richard Bona & Alfredo Rodriguez Band nyitja a Jazzpikniket. A két kiváló muzsikus, a basszusgitáros Bona és a zongorista Rodriguez közös mentoruk, a legendás zenei producer, Quincy Jones révén ismerte meg egymást, 2016-ban Rodriguez Tocororo című albumán dolgoztak együtt. A duó szerepelt a Quincy Jonesról szóló Grammy-díjas dokumentumfilmben is. Alfredo Rodriguez Kubát hátrahagyva lett az Egyesült Államokban világhírű, az új latin dzsessz képviselője. Richard Bona együtt zenélt korábban mások mellett Herbie Hancockkal, Chick Coreával, a Buena Vista Social Clubbal, Stinggel, Pat Metheny-vel, Stevie Wonderrel és George Bensonnal.

A duó után a brit soul és R&B énekes-dalszerző, Emeli Sandé lép a Jazzpiknik nagyszínpadára augusztus 4-én. 2012-ben debütált Our Version of Events című lemezével, amely a legnagyobb példányszámban eladott album lett az Egyesült Királyságban. Fellépett a londoni olimpia nyitó- és záróünnepélyén, BRIT Awards-díjat kapott, II. Erzsébet királynő pedig a Brit Birodalom Rendjének tagja címmel tüntette ki a zene ügyéért tett szolgálataiért. Előadóművészként és zeneszerzőként számos sláger fűződik a nevéhez, írt dalokat Alicia Keys-nek, Rihannának és Leona Lewisnak is. Tavaly megjelent Family című kislemeze egy új zenei korszak kezdetét jelenti pályáján.

Augusztus 5-én a nyolcvanas-kilencvenes évek népszerű brit pop-soul énekesnője, Lisa Stansfield ad koncertet. Legnagyobb slágere az All Around the World volt, amely 1989-ben világszerte uralta a kislemezlistákat. Több mint húszmillió lemeze kelt el, háromszor nyerte el a legrangosabb brit zenei díjat, a BRIT Awards-ot.

Stansfiled után lép aznap színpadra a Stereo MC's, a nyolcvanas évek közepétől létező rendkívül sikeres nottinghami formáció. Zenéjük a funk, az elektronikus zene és a hiphop különleges találkozása két markáns frontemberrel, Rob Birch-csel és Nick Hallammel.

Legnépszerűbb dalaik közé tartozott a Connected, a Step It Up, a Creation és az Elevate My Mind, az 1994-es BRIT Awards-on megválasztották a legjobb bandának, a Connected című lemez pedig az év albuma lett. 2015 után saját kiadót alapítottak, amely afro-house, deep-house és techno zenéket ad ki.

Az augusztus 6-i szombati zárónapon a soul-funk-disco egykori koronázatlan királyának utódzenekara, az Al McKay's Earth, Wind & Fire Experience lép színpadra. Tavalyi paloznaki koncertjük Al McKay betegsége miatt maradt el, a gitáros azóta szerencsésen felépült. Új formációjával a chicagói Earth, Wind & Fire egykori koncertjeinek hangulatát hozza Los Angeles-i zenészekkel, akik közül McKay mellett Michael Harris trombitás és John Paris dobos is tagja volt az eredeti EWF-nek. Elhangzanak a hetvenes évek legnépszerűbb slágerei, köztük a September, a Boogie Wonderland és a Fantasy.

A Jazzpiknik záró akkordja az MF Robots fellépése lesz. A soul, az R&B, a funk és a popzene stílusait ötvöző csapat egyik tagja, Jan Kincaid alapítója volt a 2019-es Jazzpikniken fellépett Brand New Heavies-nek, hozzá csatlakozott Dawn Joseph énekesnő, aki korábban Rod Stewart, Phil Collins, Michael Bublé és Rick Astley vokalistája volt.

Borítókép: Közönség Rúzsa Magdi koncertjén a 9. Paloznaki Jazzpikniken 2021. július 30-án.