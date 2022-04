Újra felfedeztek egy dél-amerikai vadvirágot, amelyet a tudósok régóta kihaltnak hittek írja az Origo.

A Gasteranthus extinctust a biológusok találták meg az Andok-hegység lábánál és az ecuadori Centinela régió megmaradt erdőfoltjaiban, majdnem negyven évvel az utolsó észlelése után.

A 20. század végén a kiterjedt erdőirtás számos növényfaj feltételezett kihalásához vezetett Nyugat-Ecuadorban, köztük volt a Gasteranthus extinctus. Legalábbis a tudomány akkori állása szerint, és a szakemberek ezért is adták neki ezt a nevet.

Ám annak ellenére, hogy a jelentések szerint Ecuador nyugati felében az erdők több mint 97 százaléka megsemmisült vagy mezőgazdasági területté alakult azóta – beleértve a Centinela-gerinc nagy részét is –, a kutatók tavaly nyáron újra elkezdték a kutatást a területen. Először műholdfelvételek átvizsgálásával azonosították az érintetlen elsődleges esőerdőket.

Centinela mitikus hely a trópusi botanikusok számára. Mivel a szakterület vezető kutatói már leírták a megfigyeléseik eredményeit, eddig senki sem ellenőrizte vissza azokat; tehát senki nem ment vissza, hogy megerősítse azt, hogy az erdő eltűnt, és ezek a fajok is kihaltak

– mondta Nigel CA Pitman, a felfedezés egyik kutatója a The Guardian online portálnak.

A tudósok most elmentek Centinelába, és saját bevallásuk szerint azt gondolták, hogy

összetöri a szívüket, de ehelyett a végén beleszerettek.

A trópusi vadvirágot, a Gasteranthus Extinctust neonnarancssárga szirmok és nagy, tasakszerű képződmény – ahol a beporzók ki- és beléphetnek – jellemzi.

A kutatók már a keresés első néhány órájában azonosították a növényt, és a szárított herbáriumi példányok képeit, vonalrajzokat és írásos leírást használtak referenciaként.

Óvatosan, hogy ne károsítsák a megmaradt ritka növényeket, fényképeket készítettek, és összegyűjtöttek néhány lehullott virágot, mielőtt egy taxonómiai szakértő is megerősítette a fajtát.

Végül úgy döntöttek, hogy veszélyeztetettsége ellenére a Gasteranthus extinctus megtarthatja nevét.

A kutatócsoport most ecuadori természetvédőkkel azon dolgozik, hogy megvédjen néhány megmaradt töredéket, ahol a Centinelan virágok élnek.

A virág újrafelfedezése azt mutatja, hogy még a legrosszabb biodiverzitási forgatókönyveit sem késő megfordítani. Arra is rávilágít, hogy még a legkisebb, leginkább leromlott területek megőrzése is értékes lehet

– magyarázta Dawson White, a Field Museum posztdoktori kutatója, a Chicago és a PhytoKeys folyóiratban megjelent cikk közös vezető szerzője.

Hozzátette, hogy:

a tudomány még mindig talál új fajokat, de még sok mindent meg is menthetünk, ami jelenleg a kihalás szélén áll.

Borítóképünkön a Gasteranthus extinctus (Forrás: Wikipédia)