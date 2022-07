A korongon a sztár egy régi klasszikusa, a Blowin' In The Wind új verziója hallható, amelyet Dylan 2021 márciusában vett fel T Bone Burnett-tel, akivel hosszú ideje dolgozik együtt.

"Szent érzés volt" - mondta el Burnett a BBC hírportáljának, hozzátéve: "mindig szent érzés, ha Bobbal játszom".

Mióta Dylan 1962-ben megírta, ez az első új stúdiófelvétele a híres dalnak.

Az egyedülálló korong egyben egy új lemeztípust is képvisel, amely egyesíti a CD és a vinyl anyagainak egy részét, és így jobb hangminőséget, tartósságot ígér, mint a vinyl.

Burnett, aki segített a kifejlesztésében, a bármilyen hagyományos lemezjátszón lejátszható lemezt a hangzás csúcsának nevezte.

Mivel a lemezből egyetlen egy készült, egy tehetős Dylan-rajongó mondhatja majd magáénak a Blowin' In The Wind új változatát. Másoknak is lehetőségük nyílt azonban arra, hogy meghallgassák az új változatot, a Christie's által rendezett különleges eseményeken Los Angelesben, New Yorkban és az aukció előtt Londonban is lejátszották a felvételt.

Peter Klarnet, a Christie's Amerika-szakértője szerint nehéz volt a becslés, mivel ilyen jellegű művet még nem adtak el eddig. A legközelebb a Wu-Tang Clan albuma, a Once Upon a Time in Shaolin áll hozzá, amelyet 2015-ben egyetlen CD-re nyomtak ki. A CD-t eredetileg Martin Shkreli üzletember vette meg, az összeg nem került nyilvánosságra. Shkrelit később csalásért elítélték, és az igazságügyi minisztérium négymillió dollárért adta el az albumot, amely ezzel a valaha eladott legdrágább zenemű lett.

Klarnet nem biztos abban, hogy Dylan felvétele eléri-e ezt az összeget, de utalt arra, hogy első becslése inkább óvatos lehet.