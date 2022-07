A félkész vagy gyorsételek gyakran azt sugallják, hogy nem csak lehet, de kell is gyorsan enni - írja a Diéta és fitnesz. A mai életmód szerint ezt sokan el is fogadják, de érdemes átgondolni a gyorsételek létjogosultságát egy másik szempontból is.

A szánkba vett falatot – amely optimális esetben legfeljebb akkora lehetne, mint egy 5 centis harapás az almából – lassan széttrancsírozzuk, tehát kipréseljük a rostokból a levet. Ez összekapcsolódik a nyálban található enzimekkel, amelyek segítségével már a száj nyálkahártyájában felszívódnak a bennünket éltető alapelemek. A szénhidrát felszívódására például ez a legjobb hely. A nem megfelelően megrágott falattal viszont nem teljesen kipréselt rost kerül a bélbe és annak erjedés, puffadás, béltájéki folyamatos hőemelkedés lesz a következménye.

Alaposan péppé rágni

Tudatosítanunk kell magunkban, hogy a bél a szervezetünk és immunrendszerünk védőbástyája. Ha azonban a bélrendszer a helytelenül megválasztott és rosszul megrágott ételek hatására folyamatosan gyulladásban van, akkor ezt a fontos feladatot nem tudja ellátni. Próbáljuk a falatokat szinte tejszerű péppé rágni. Így ugyanis a lebontási folyamat helyesen és teljes mértékben végbemegy.

Borítókép: illusztráció