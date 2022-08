Ingyenesen látogatható az ELKH Balatoni Limnológiai Kutatóintézete (BLKI) Tihanyban. Az intézeti Nyílt napon augusztus 26-án, pénteken, 9:00 és 16:00 óra között várják a látogatókat.

A kutatók bemutatója a nyílt napon



A kutatók a nap folyamán többször bemutatják, hogyan zajlik a mintavétel a gyakorlatban, illetve hogy a vett mintákban hogyan keresnek vízi gerincteleneket. Megtekinthetik a Közép-Európában egyedülálló mezokozmosz-rendszert, melynek segítségével a kutatók a sekély tavakban zajló folyamatokat modellezik, és olyan globális kérdésekre keresik a választ, mint például a klímaváltozás. Aki kedvet érez, kvízjátékban tesztelheti a tudását, és díjazzák a nyílt napon készülő legötletesebb rajzokat is.

Az ország legnagyobb múltú biológiai kutatóintézete parkjának árnyas fái alatt található akváriumokban a Balaton parti övében élő halfajok tekinthetők majd meg, de láthatók lesznek itt makrogerinctelenek is, mint például az invazív cifrarák.

Az érdeklődők a műemlék épületegyüttesbe is beléphetnek, ahol megfigyelhetik, hogy néznek ki az algatenyészetek mikroszkóp alatt. Az épületben vezetett tudományos túrán is részt vehetnek a látogatók, melynek során arra is fény derül, hogy mik azok a mikroszennyezők, és milyen hatással vannak a vízi élőlényekre.

Szó lesz a vízáramlásról is, amit látványos fizikai kísérletben modelleznek a kutatók. Továbbá lehet majd hallani a napolaj hatásairól, a Balaton halevő madarairól, az aktuális algahelyzetről és a Balaton siklóiról is.

Idén a BLKI Nyílt nap az Európa Kulturális Főváros ökológiai projektje a BALATORIUM programsorozatához kapcsolódik, így kulturális programjaink is lesznek. Lesz a szabadonbalaton alga minibárral, lesz érzékszervi séta, és a Varsányi Szirének énekelnek is.

A BALATORIUM programjai pénteken és szombaton az örvényesi szabadstrandon a BLKI kutatóinak részvételével folytatódnak majd.

A nyílt nap részletes programjáért kattintson ide.

A BALATORIUM programsorozat eseményeiért pedig ide.