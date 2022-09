A Mária Rádió imádságos összefogást és böjtöt szervez a békéért szeptember 29. és október 1. között, csütörtökön, pénteken és szombaton. Az időzítés nem véletlen, hiszen szeptember 29. Szent Mihály napja, aki a mennyei seregek vezéreként mozdítja az angyalokat.

Mindszenty Józsefnek tulajdonítják azt a mondatot, miszerint „ha van 1 millió imádkozó magyar, nem félek a holnaptól”. A Mária Rádió célja, hogy valóban 1 millió ember imádkozzon ezekben a napokban az esti órákban a békéért. Az imalánchoz online is lehet csatlakozni.

A felhívásban emlékeztetnek arra, hogy az orosz–ukrán fegyveres konfliktus február 24-én, vagyis fél éve kezdődött. Mindenki bízott benne, hogy csak pár napos villámháború lesz, de azóta is tart.

Lukovits Milán atya arról beszélt, hogy kisemberként mindenki úgy érzi, hogy ő tehetetlen, de ha összefogunk, van erőnk, lehet tenni a küzdelem ellen.

„Mindenki tehet valamit, valaki fizikailag tud segíteni, például küld valamit a menekülteknek. De az is segít, ha a belső békétlenségeket rendezzük, annál kevesebb esély van arra, hogy újra háború legyen a világban” – fogalmazott.

Az összefogás során arra hívja az embereket, hogy imádkozzanak a békéért, és ennek jeleként mind a három este 20 órakor helyezzenek egy mécsest az ablakukba. Mint Lukovits Milán atya fogalmazott, szép lenne, ha ezek az apró fények megvilágítanák Magyarországot, és melegséget sugároznának a szomszédos országokba is.

Azokat, akik nem tartózkodnak az otthonukban ezekben az esti órákban, arra kérik, a mécsesek elhelyezése helyett álljanak meg egy percre abban a tevékenységben, amit épp csinálnak (legyen az akár autóvezetés, akár munka vagy szórakozás) és mondjanak el egy rövid fohászt a szenvedő emberekért, a háborúban álló országokért, illetve ezen országok döntéshozóiért.

A közös imádsághoz kapcsolódó böjt ezekben a napokban lehet ételtől, kedvenc szenvedélytől való tartózkodás, takarékoskodás, elrontott emberi kapcsolatok rendbehozása, kibékülés és megbékélés is

– mondta.

A Mária Rádió célja, hogy valóban 1 millió ember imádkozzon ezekben a napokban az esti órákban a békéért, és a mécsesek kihelyezésekor vagy az egyperces megállásuk során esetleg imádkozzák el a Székely János szombathelyi megyéspüspök vagy a Lukovits Milán atya által írt imát.

Az imalánchoz a Mária Rádió honlapján és a Facebook-eseményen keresztül elérhető űrlapon lehet csatlakozni.

Mindezzel párhuzamosan a Mária Rádió tematikus műsorokat készít szeptember 29-e és október 1-je között, megszólítva az ukrajnai Radio Maria igazgatóját, valamint a Kárpátaljáról Magyarországra érkező vagy onnan elszármazó embereket.

A Mária Rádió különféle felekezeteket, intézményeket és szervezeteket is meghívott az összefogásra. A magyarországi rádió felhívásához a következő Mária Rádiók is csatlakoztak: a franciaországi, az írországi, a lettországi, a macedóniai, a máltai, a svájci, az ukrajnai. Kapcsolódik az eseményhez továbbá az örményországi, a malawi és a názáreti rádió is.