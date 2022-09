Sorozatok epizódjait kifogásoló bejelentésekről is döntött a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa, a Netflixen látható Jurassic World: Krétakori tábor, valamint az HBO Max kínálatában elérhető A Fehér Lótusz esetében is helytelen korhatár-besorolást állapított meg a testület - közölte az NMHH Kommunikációs Igazgatósága csütörtökön.

Közleményükben azt írták: nézői bejelentések alapján vizsgálta a hatóság a Netflix Jurassic World: Krétakori tábor című sorozat A mag című epizódját. A streamingszolgáltató által 7 éves kortól ajánlott rajzfilmben két lány szerelmet vall és megcsókolja egymást. A vizsgálat megállapította, hogy a műsorszámnak ez a jelenete, valamint a szereplőket üldöző, ijesztő lények megjelenítése káros lehet a gyermekek személyiségfejlődésére. A rajzfilmet a magyar szabályozás értelmében a 12 éven aluliaknak nem ajánlott besorolással lehetett volna csak elérhetővé tenni. Tekintettel arra, hogy a Netflix Hollandiában bejegyzett társaság, a holland médiaszabályok vonatkoznak rá, a magyar hatóság nem járhat el vele szemben, ezért a Médiatanács értesíti a holland társhatóságot, kérve az eset kivizsgálását.

A közlemény arra is kitér, hogy a sorozat korhatár-besorolásával kapcsolatban korábban a Médiatanács döntéséhez hasonló megállapítást tett a British Board of Film Classification (BBFC) is, amely a teljes ötödik évadot a 12 éven aluliaknak nem ajánlott minősítéssel látta el.

A médiatanács az HBO Max kínálatában elérhető A Fehér Lótusz című sorozat 16+ korhatár-besorolását is vizsgálta egy bejelentés nyomán az abban megjelenő pornográf tartalmak, valamint a gyógyszer- és kábítószer-fogyasztás egyoldalú ábrázolása miatt, amely nélkülözte e szerek egészségre ártalmas hatásának, valamint negatív társadalmi és emberi következményeinek bemutatását. A sorozatot az IMDB szerint az Amerikai Egyesült Államokban Mature Audiences, azaz felnőtt közönségnek szóló ajánlással szerepel, valamint Angliában és Németországban is 18-as besorolást kapott. A streamingszolgáltató ennek ellenére a 16 éven felülieknek ajánlott kategóriába sorolta a programot, az HBO tévéadásában pedig a 15 éven felülieknek ajánlott besorolással jelent meg.

A médiatanács vizsgálata megállapította, hogy a sorozatban bemutatott, kábítószer hatása alatt, kábítószerért történő ellenszolgáltatásként megvalósuló szexuális kapcsolat a 16-18 éves korosztályra károsan hathat. A magyar szabályozás értelmében a műsorszám csak a 18 éven aluliaknak nem ajánlott besorolással kerülhetett volna adásba. Az HBO Max szolgáltatója Csehországban bejegyzett társaság, a Médiatanács értesíti döntéséről a cseh médiahatóságot és kéri az eset kivizsgálását - írták.

A médiatanács a hétfői ülésén elfogadta azt a jelentést, amely három tévécsatorna, az RTL Klub, a TV2 és a Duna TV műsoraiban megvalósult, látássérülteknek készült audionarrációs akadálymentesítés arányát vizsgálta. A médiatörvény szerint a közszolgálati és meghatározó piaci pozícióval rendelkező csatornákon az este 18.30 és 21.30 közötti magyar gyártású műsorszámok esetén kötelező elérhetővé tenni az akadálymentesítést. Az ellenőrzött napokon minden audionarrációval látható műsorszám előtt elhangzott a figyelemfelhívás. Bár előfordultak hiányosságok, az érintett programokban a narráció alapján a tartalom érthető, a cselekmény követhető volt - írták.

Az RTL Klubon három saját gyártású napi sorozat futott az érintett műsorsávban. A narráció jó minőségű volt, pontosan és jó ütemben közvetítette a nem verbális történéseket.

A TV2 programjában a vizsgált műsoridőben két saját gyártású napi sorozat szerepelt a kínálatában, az epizódokat narrációval ellátva sugározták.

A Duna Televízió vizsgált napjain főműsoridőben az Indul a bakterház és a Macskafogó című filmeket tette hozzáférhetővé a csatorna a látássérült nézők részére. Ugyan mindkét műsorszám esetében feltárt kisebb hiányosságokat a vizsgálat, de a történetek érthetőek és követhetőek voltak a látássérült nézők számára - tartalmazza a közlemény.