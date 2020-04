A brit posta születésnapi bélyegzővel köszönti a veterán adománygyűjtőt

Thomas Moore kapitány csütörtökön tölti be századik évét. A brit veteránt – aki 29 millió fontot (11,7 milliárd forint) gyűjtött a brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) számára – azzal ünnepli a Királyi Posta, hogy péntekig minden levelet születésnapi köszöntésével bélyegeznek le.

„Boldog 100. születésnapot Thomas Moore kapitánynak, az NHS adománygyűjtő hősének 2020. április 30-án” – idézte a BBC News a bélyegző feliratát.

Today we launch a very special postmark to celebrate Captain Thomas Moore's 100th Birthday!

The postmark will pay tribute to the work of the inspiring NHS fundraiser who has captured the hearts and minds of the nation in the midst of the ongoing crisis.#CaptainTomMoore 👏 pic.twitter.com/EGC9f8nfTw

— Royal Mail (@RoyalMail) April 27, 2020