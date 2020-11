A pteroszauruszok egy rejtélyes új faját fedezték fel

A pteroszauruszok egy eddig ismeretlen faját azonosította az angliai Portsmouth-i Egyetem egyik hallgatója több mint 100 évvel ezelőtt felfedezett ősmaradványok átvizsgálásakor.

A 26 éves Roy Smith a Cambridge-i Egyetem Sedgwick Földtudományi Múzeumában, valamint a Brighton és Hove-i Booth Természettudományi Múzeumban őrzött fosszíliákat elemezte – írja a BBC hírportálja.

Ezeket az ősmaradványokat a cambridgeshire-i mocsaras Fens-vidék egyik lelőhelyén fedezték fel munkások 1851 és 1900 között.

A fosszíliák egy részét annak idején cápagerincnek vélték, Smith azonban rájött, hogy valójában fogatlan pteroszauruszok állkapocstöredékeiről van szó.

A doktorandusz szerint a fosszílián látható aprócska lyukakban idegek futottak, amelyek a táplálkozásban játszottak szerepet. A cápák gerincében nincsenek ilyenek lyukak, ám a korai paleontológusok ezeket nem vették észre.

„Két példány a pteroszaurusz rend Ornithostoma nemébe tartozik, ám van egy további fosszília, amely egyértelműen különbözik ezektől és egy új fajt képvisel, ez egy paleontológiai rejtély”

– jegyezte meg Smith, hozzátéve, hogy az ősmaradvány töredezettsége miatt az új fajnak nem lehet nevet adni.

A doktorandusz szerint nem valószínű, hogy a lelőhelyen sikerül újabb töredékeket találni, ám ígérete szerint amint véget érnek a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozások, beleássa magát a többi múzeum gyűjteményébe az új faj esetleg további maradványai után kutatva.

Az eredményeket a The Proceedings of the Geologists’ Association című folyóirat publikálta.

Borítókép: illusztráció