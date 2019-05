A sikerhez szükséges a semmittevés is

Az előfeltevésünk az, hogy aki nagyon elfoglalt, az fontos és sikeres ember – pedig ennek nem kell feltétlenül így lennie.

Elfoglaltnak lenni – ha egyáltalán tényleg azok vagyunk – akkor vált státuszszimbólummá, amikor elkezdtük elhinni róla, hogy az. Ennek ellenére a hatása valós, például kiégeti, szorongóvá teszi az embereket, és növeli a stresszhez köthető betegségek kockázatát – írja a hirado.hu a New York Times-ra hivatkozva.

Mint írják, az aktív pihenés jótékony hatását sem kell semmibe venni, ám a leghatékonyabb regenerációs módszer a semmittevés, avagy, ahogyan a hollandok nevezik, a niksen.

Mi az a niksen?

Nehéz meghatározni, hogy mi a semmittevés, mivel akkor is csinálunk valamit, ha éppen alszunk. Meghatározható egy autó példáján keresztül, amelynek jár a motorja, de nem megy sehova – fejti ki Doreen Dodgen-Magee, pszichológus. Egy másik szakember, Sandi Mann szerint a niksen az, amikor nem tesszük meg azokat a dolgokat, amit meg kellene tennünk, mert nincs kedvünk megtenni.

A niksen gyakorlatilag azt jelenti, tudatosan időt fordítunk arra, hogy csak bámuljunk ki az ablakon, vagy mozdulatlanul üljünk, lazítsunk.

A cikk arról is szót ejt, hogy sokan ezt helytelenül lustaságnak, esetleg időpazarlásnak nevezik. Ugyanakkor tanulmányok sokasága mutatta ki, hogy a napközbeni szünetek jó hatással vannak a hangulatunkra és a munkánk minőségére – hangsúlyozzák.

Amiért szükségünk van pihenésre

A termelésre, hatékonyságra alapozó kultúránk nem támogatja az egyhelyben üldögélést, ám ez a felfogás rossz hatással lehet a mentális egészségünkre, jólétünkre. A technológia sem teszi egyszerűbbé a helyzetet: az okostelefonok szinte lehetetlenné teszik, hogy teljesen kikapcsoljunk és tétlenkedjünk – hívja fel a figyelmet a cikk. Ms. Mann tanulmánya szerint ugyanakkor a tényleges nappali pihenés vitathatatlan előnyei, hogy kreatívabbak leszünk tőle, és jobb lesz a problémamegoldó képességünk. „Hagyjuk az elménket rátalálni a saját stimulációira” – idézi a cikk Ms. Mannt.

Azonban leállni az üzlettel nem könnyű, egy olyan kultúrában, ahol a feladatok elvégzését díjazzák.

Mégis kitűzött cél kell legyen, hogy időt szánjunk a semmittevésre és a szünetekre. Ha bűntudatunk támadna, akkor becsaphatjuk elménket azzal, hogy tudatosítjuk magunkban, mindezt a kreativitásunkért tesszük – összegzi az írás.

A cikk praktikus tippeket ad arra is, hogyan tehetünk még többet a semmittevésért. A tereket is pihenésre alkalmassá alakíthatjuk otthon és a munkahelyünkön egyaránt, ha a digitális eszközeinket nehezen elérhető helyre tesszük, a bútorokat pedig egy ablakhoz vagy tűzhelyhez közel igazítjuk, és nem pedig a tv-vel szembe. Azok számára, akik nem szeretnek otthon ücsörögni, Ms. Mann egy sétát ajánl a parkban, vagy egy pihentető napot egy gyógyfürdőben, de az együtt unatkozás otthon, akár az ismerősökkel is megoldás lehet – írják.

