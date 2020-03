Állati álhíreket lepleztek le

Futótűzként terjed el az elmúlt napokban az közösségi médiában több videó és fotó is, amelyek a koronavírus-járvány miatt lezárt olasz és kínai településeken készültek. A felvételek szerint Velencében például hattyúk és delfinek jelentek meg, miután a turizmus lényegében megszűnt – számol be a V4NA.

Egy másik esetben a közösségi médiában pedig az terjedt el, hogy a kínai Jünnan tartomány elefántok jelentek meg egy ültetvényen, ahol ételt kerestek, majd ott is aludtak, miután több liter kukoricabort ittak meg.

While humans carry out social distancing, a group of 14 elephants broke into a village in Yunan province, looking for corn and other food. They ended up drinking 30kg of corn wine and got so drunk that they fell asleep in a nearby tea garden. 😂 pic.twitter.com/ykTCCLLCJu

— Corono she better don’t (@Spilling_The_T) March 18, 2020