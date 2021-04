Az amerikaiak többsége fél elmondani a véleményét

Egy kutatás szerint sokan se a szabadságukat, se a munkahelyüket nem érzik biztonságban.

A Harvard és a Harris Poll friss közvélemény-kutatásából az derült ki, hogy az amerikaiak kétharmada szerint az úgynevezett cancel culture terjedése közvetlen támadást jelent a szabadságukra, több mint felük pedig tart attól, hogy elveszíti a munkáját, ha elmondja véleményét – számolt be a felmérésről V4NA hírügynökség, hozzátéve: az elmúlt hónapok eseményei után ez az eredmény egyáltalán nem váratlan.

A kutatás vezetője, Mark Penn a The Hillnek adott interjújában elmondta, megdöbbentőnek találja, hogy a lakosság többsége fél attól, kirúgják munkahelyéről, ha a közösségi médiában kifejezi véleményét. Az emberek félelme viszont nem alaptalan.

Az utóbbi időben egyre nagyobb figyelmet kap a cancel culture, amelynek keretében megpróbálják elhallgattatni azokat az embereket és eltörölni azokat a véleményeket, akik és amelyek a főáramú balliberális ideológiával ellentétesek. Erre számos példát lehetett látni az utóbbi hónapokban.

Több megdöbbentő eset is történt

Rae Lee Klein az Arizona Állami Egyetemen tanult és az ottani rádiónál dolgozott, amíg el nem bocsátották. A fiatal nő „bűne” az volt, hogy közzétett a közösségi médiában egy bejegyzést Jacob Blake bűnözői életével kapcsolatban, akit korábban a rendőrök lelőttek Kenoshában, ami után erőszakos zavargások kezdődtek a városban.

Gary Garrels húsz évig dolgozott a San Franciscó-i Modern Művészetek Múzeumának főkurátoraként, amíg egy rasszistának ítélt mondata miatt távoznia kellett az intézményből. A férfi egy sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy igyekezni fog még több fekete és színes bőrű művészt megtalálni és alkotásaikat kiállítani a Modern Művészetek Múzeumában. Azt is hozzátette azonban, hogy „nem akarunk fordítottan diszkriminálni és továbbra is meghívunk fehér művészeket”. Ez utóbbi mondatát azonban rasszistának és fehér felsőbbrendűséget hirdetőnek ítélték, ezért online petíció is indult kirúgásáért.

A washingtoni Georgetown Law School professzorát húsz év tanítás után a napokban küldték el az egyetemről rágalmazás és rasszizmus vádjával, miután egy magánbeszélgetésben arról számolt be kolléganőjének, hogy a fekete diákoknak mindig rosszabbak az eredményei a vizsgákon, mint a fehér társaiknak, amitől őt szorongások gyötrik a vizsgaidőszakban.

De nem csak rasszizmus vádjával küldenek el dolgozókat. A Starbucks világhírű kávéházlánc például elbocsátott egy New Jersey-i nőt azért, mert elmondása szerint vallási meggyőződésből nem volt hajlandó felvenni az LMBTQ-mozgalmat népszerűsítő, „Pride” feliratú pólót a munkahelyén. Bár a Starbucks képviselői tagadják, hogy kötelező lett volna a póló viselése, a nő pert indított ügyében.

Hasonló okok miatt veszítette el az állását egy egyetemi professzor is, akinek azért kellett otthagyni a munkahelyét, mert véleménye szerint léteznek és fontosak a biológiai nemek. Az antropológusnak egyéb genderkritikus megszólalásai is voltak, amelyek miatt a diákok úgy érezték, nem biztosít biztonságos környezetet nekik, és ezt jelezték a vezetőség felé is.

De nem érdemes ellentmondani a klímahisztériának sem. Kanadában a Viktória Egyetem zoológus professzorát azért küldték el, mert az aktuális klímahisztériának ellentmondva azt nyilatkozta, hogy a Föld jegesmedve-populációja nem csökken, hanem bővül, és az állatok állítólagos éhhalálához semmi köze sincs a globális felmelegedésnek.

Ebből a néhány példából is látható, milyen ereje van a cancel culturnak és bizonyos kisebbségek nyomására hogyan lehetetlenítenek el embereket, akik el merik mondani a divatostól különböző véleményüket.

