Babakocsiban csempészték ki a cápát az akváriumból

Az eset szombat délután történt. A biztonsági kamerák felvételén az látszik, ahogy egy férfi behajol a „halsimogató” medencébe és egy zacskóval kiemeli a Horn-foki cápát, majd távozik vele.

A felvételen egy másik férfi és egy kisgyermeket cipelő nő is látható. Az elkövetők egy kisteherautóval távoztak a helyszínről. A gépjárművet hétfő estére találta meg a rendőrség.

Shark returned to San Antonio Aquarium after surveillance video shows the animal being scooped up from its tank and stuffed into a stroller.

The shark appeared to be unharmed, officials say. https://t.co/YKzu8EX4sA pic.twitter.com/LDoFkNmOql

