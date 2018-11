Chuck Norrisszal közösen izmozik Orbán Viktor

Friss kép jelent meg a miniszterelnök Facebook-oldalán.

A képet felvezető szöveg nemes egyszerűséggel csak annyi, hogy „Elit alakulat // Elite squad”. A miniszterelnök egy bizonyos tekintetben láthatóan képes felvenni a versenyt a magyar Terrorelhárítási Központ (TEK) a képen látható tagjaival, de még a legendás filmsztárral is. Az izmokat táncoltató, a bicepszeket büszkén felmutató alakzatban neki is kiemelt, központi helye akadt.

Aki a képek rejtett üzenetére kíváncsi, még arra is figyelmes lehet, hogy a Magyarországon is közkedvelt viccek szerint földöntúli képességekkel is rendelkező Chuck éppen a kormányfő balján rendeződik be az alakzatba. Ami annyit tesz, hogy Orbán Viktor tőle, még tőle is jobbra áll.

Hogy ez mi mindent jelenthet, s milyen kihatással bírhat Magyarország jövőjére, azon mi már korábban is elgondolkodtunk, s másokat is gondolkodásra serkentettünk.

Talán nem véletlen, hogy ezen a héten az éppen most is futó szavazásunk csupa-csupa iróniával ugyan, de az ország jövőjét firtatja – különös tekintettel arra, hogy most már Chuck Norris is a hívünk lett.

Aki ezt a képet látva kedvet kap arra, hogy szavazzon ebben a kérdésben, ne fogja vissza magát, s most már a kormányfővel alkotott csapategység láttán vegye újra fontolóra, hova vezethet mindez.

