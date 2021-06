Egérhadsereg támad Ausztráliában (videó)

Az AP amerikai hírügynökség jelentése szerint

a mennyezeten keresztül pedig hallani, ahogy a több ezer rágcsáló kaparászik. Egy család arról számolt be, hogy azért égett le a házuk, mert az egerek elrágták az elektromos vezetékeket.

Az állam kormánya szerint „abszolúte példátlan” egérinvázióról van szó, és

Adam Marshal, az állam agrárminisztere arról beszélt, hogy ha nem sikerül gátat szabni az egerek szaporodásának, az társadalmi és gazdasági válságba taszíthatja Új-Dél-Wales vidéki településeit. A helyi agrárkamara szerint az egerek egymilliárd ausztrál dollárnyi termést zabálhatnak fel. Egy farmer az AP-nek azt mondta: „vetnek és reménykednek”, hogy az egerek nem falják fel a gabonát.

"The ground just moves with mice"

After drought, fires and floods, rural farms in Australia are now battling a devastating mouse plaguehttps://t.co/NuRztAZj15 pic.twitter.com/q855M3tHo5

— BBC News (World) (@BBCWorld) May 25, 2021