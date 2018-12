Egy egyszerű programmal Mona Lisa mellé varázsolhatja magát

A tudósok áprilisban publikálták új alkotásukat: egy tanulási algoritmust, amely tárgyakat és embereket festményekbe illeszt, méghozzá szinte tökéletesen utánozva az eredeti művész stílusát – számol be róla az IFL Science nevű portál.

A leglátványosabb, egyben az egyik legmeghökkentőbb „terméke” a programnak az volt, amikor Mona Lisa arcát a népszerű angol színészére, Benedict Cumberbatchére cserélte.

A folyamat nagyjából így néz ki: az algoritmus először a képre helyezi a kívánt objektumot. A következő szakaszban elkezdi stílusában, látványában, színeiben hozzáigazítani azt az eredeti festményhez. Végül a textúrát és a stílust is harmonizálja, így megtévesztően pontos eredmények születhetnek.

A program például az Amerika kapitány névre hallgató szuperhős pajzsát egy ókori görög harcoséra cserélte, Van Gogh önarcképére pedig egy sasmadarat illesztett.

„Az algoritmusunk olyan alkotásokat gyárt, amelyeket sokan valódi festményeknek tekintenek” – írják a szerzők.

https://twitter.com/inoue0426/status/1074907731075784704?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1074907731075784704&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.iflscience.com%2Ftechnology%2Fthis-freetouse-ai-can-put-you-into-any-painting%2F

A kutatók találmányukat nyílt forráskóddal látták el, és mindenki számára elérhetővé tették (noha annak, akinek semmilyen tapasztalata nincs a programozás terén, lehetséges, hogy a kezdeteknél némi gondot okoz az algoritmus használata).

this repo lets you implant random things into paintings https://t.co/yT1LX4jYNL pic.twitter.com/VAiVu2Tja7

— Gene Kogan (@genekogan) December 14, 2018